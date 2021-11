La transaction comprend des produits, des technologies et des biens de fabrication au Brésil, en Inde et en Afrique du Sud

SCHENECTADY, New York, 1er novembre 2021 /CNW/ - SI Group, une entreprise de premier plan dans le domaine des additifs de performance, a annoncé aujourd'hui la conclusion de la vente de la majorité de ses activités mondiales dans le domaine des résines industrielles à ASK Chemicals, une entreprise financée par capital-risque de Rhône Group, LLC. La transaction inclut les produits de résines industrielles de SI Group et les installations de fabrication connexes à Rio Claro, au Brésil, à Ranjangaon, en Inde et à Johannesburg, en Afrique du Sud, ainsi que la technologie sous licence et de nombreux contrats de prise ferme à l'échelle mondiale.

SI Group conserve des activités connexes à Rio Claro, au Brésil, et continue de servir les clients des marchés du caoutchouc et des adhésifs, des champs de pétrole, des agents tensioactifs et des produits de fonderie. L'entreprise conserve également ses activités des résines industrielles aux États-Unis et en Chine.

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial de la technologie innovante des additifs de rendements, des solutions de processus, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des produits chimiques intermédiaires. Les solutions de SI Group sont essentielles pour améliorer la qualité et la performance d'innombrables biens industriels et de consommation dans les industries du plastique, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, des champs de pétrole et des produits pharmaceutiques. SI Group dispose de 21 installations de production sur quatre continents dans le secteur manufacturier, qui assurent le service auprès de clients dans 90 pays avec environ 2 300 employés dans le monde entier. En 2021, SI Group a reçu une médaille d'or en matière de responsabilité sociale des entreprises de la part d'EcoVadis, et elle fait partie du 5 % des entreprises les plus importantes parmi plus de 50 000 entreprises dans le monde. SI Group innove et oriente le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie et les résultats extraordinaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com.

Personne-ressource pour les médias :

Joseph Grande

Tél. : 1 413 684-2463

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

SOURCE SI Group