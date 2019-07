SI Group annonce la vente ciblée de son activité Résines industrielles à ASK Chemicals

L'accord porte sur des produits, de la technologie et des biens de fabrication au Brésil, en Inde et en Afrique du Sud

SCHENECTADY, New York, 10 juillet 2019 /CNW/ - SI Group, l'un des principaux développeurs et fabricants mondiaux d'additifs haute performance, de solutions de processus, de produits pharmaceutiques et d'intermédiaires chimiques, a annoncé ce jour un accord pour la vente de la majorité de son activité Résine industrielle et de sa branche spécialisée brésilienne à ASK Chemicals, société de portefeuille de la société de financement par capitaux propres Rhône Group, LLC.

La transaction porte sur les produits de résine industrielle de SI Group et les sites de fabrication associés de Rio Claro (Brésil), de Ranjangaon (Inde), et de Johannesburg et de Durban (Afrique du Sud), ainsi que sur la technologie concédée et plusieurs contrats de prise ferme internationaux. Basée à Hilden en Allemagne, ASK Chemicals est chef de file sur le marché des matériaux de fonderie et fabrique des liants, des revêtements, des masselottes, des filtres et des agents de démoulage, ainsi que des produits métallurgiques : inoculants, fils d'inoculation et alliages mères pour le fonderie de fer. L'accord devrait être conclu plus tard dans l'année.

« Même si l'activité Résines industrielles fait depuis longtemps partie du portefeuille de SI Group, la vente de cette portion de l'entreprise nous offre la possibilité de le réorganiser », déclare David Bradley, président et chef de la direction de SI Group. « Cette opération apporte à ASK une technologie et un savoir-faire propriétaires dans le secteur des résines industrielles et nous permet de nous recentrer sur les additifs performants. »

SI Group éliminera les activités connexes de ces quatre sites, comme la fabrication de caoutchouc, d'adhésifs et de produits destinés aux champs pétroliers, ainsi que des produits de fonderie au Brésil, et exploitera des contrats de prise ferme avec ASK.

À PROPOS DE SI GROUP

SI Group est l'un des principaux développeurs et fabricants mondiaux d'additifs haute performance, de solutions de processus, de produits pharmaceutiques et d'intermédiaires chimiques, avec une solide position sur le marché dans les secteurs du plastique, des champs pétroliers, du caoutchouc, des carburants et lubrifiants, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des résines industrielles. Les solutions SI Group sont essentielles pour la qualité et les performances d'innombrables biens industriels et de consommation. Basé à Schenectady (New York), SI Group exploite plus de 30 sites de production sur cinq continents, avec des ventes annuelles d'environ 2 milliards de dollars, et compte plus de 3 000 employés à travers le monde. SI Group est une société du portefeuille de SK Capital Partners. En 2018, SI Group a reçu pour la troisième fois la médaille d'argent EcoVadis de la responsabilité sociétale des entreprises. Le groupe se classe dans les 7 % de tête parmi plus de 45 000 entreprises dans le monde. SI Group est The Substance Inside. Pour en savoir plus, visitez www.siigroup.com.

