L'entreprise contribuera à la mise en place d'un mécanisme pour contrer la désinformation et offrir des détails précis sur l'authenticité et la provenance du contenu à l'échelle

NEW YORK, 25 juillet 2023 /CNW/ - Shutterstock, Inc . (NYSE: SSTK), une plateforme de création mondiale de premier plan offrant des solutions de contenu de haute qualité et de flux de travail créatif à service complet pour les marques transformatrices, les entreprises de médias numériques et de marketing, a annoncé aujourd'hui sa participation à la Content Authenticity Initiative (CAI) . Dans le cadre de sa participation, Shutterstock appuiera l'objectif de la CAI de s'attaquer à la prévalence de l'information trompeuse en ligne grâce à la mise en œuvre de normes techniques pour certifier la source et l'historique du contenu médiatique en intégrant des justificatifs de contenu.

Shutterstock appuiera l’objectif de la CAI qui consiste à s’attaquer à la prévalence de l’information trompeuse en ligne grâce à la mise en œuvre de normes techniques pour certifier la source et l’historique du contenu médiatique en intégrant des justificatifs de contenu.

Shutterstock a l'intention d'intégrer la norme sous-jacente de Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) dans ses capacités d'IA et ses divers outils de créativité, y compris son générateur d'images IA alimenté par DALL E et sa suite d'applications alimentées par l'IA pour mieux protéger ses utilisateurs avec des renseignements vérifiables et inviolables dans toutes les formes de contenu. Les justificatifs de contenu permettront de s'assurer que chaque actif est certifié au moyen de métadonnées sécurisées sur sa création, sa paternité et son historique de modification. Les normes libres gratuites de la CAI visent à faire en sorte que cette information soit conservée dans une piste de métadonnées qui englobe de multiples outils, de la création d'actifs à toutes les modifications subséquentes.

« L'adhésion à la CAI et l'adoption de la norme C2PA sous-jacente est une étape naturelle de nos efforts continus visant à protéger notre communauté d'artistes et nos utilisateurs en appuyant le développement de systèmes et d'infrastructures qui créent une plus grande transparence et aident nos utilisateurs à identifier plus facilement ce qui est l'œuvre d'un artiste et ce qui est de l'art généré ou modifié par l'IA », a exprimé Alessandra Sala, directrice principale de l'intelligence artificielle et de la science des données chez Shutterstock. « Nous sommes ravis de travailler avec la CAI, aux côtés d'un groupe d'organisations qui façonnent l'industrie, pour saisir cette occasion incroyable et assumer cette responsabilité formidable alors que nous prenons des mesures décisives pour protéger la consommation et améliorer la vérifiabilité de cette nouvelle catégorie de contenu. »

Depuis son lancement, la CAI dirigée par Adobe a travaillé avec des chefs de file de l'industrie, des organisations médiatiques et technologiques, des décideurs, des universitaires et d'autres intervenants pour accroître la confiance et la transparence à l'égard du contenu numérique. Compte tenu de l'augmentation du contenu généré par l'IA, la CAI comprend qu'il y a des possibilités et des défis uniques, ce qui a stimulé le développement de sa solution de justificatifs de contenu qui peut maintenant être appliquée à une gamme de formats, y compris les images, vidéos et fichiers audio afin d'aider les consommateurs à prendre des décisions éclairées sur le contenu qu'ils voient en ligne. La CAI travaille activement avec ses membres pour veiller à ce que les innovations techniques reposent sur des fondements éthiques.

« Nous sommes heureux d'accueillir Shutterstock au sein de la CAI, car l'entreprise apporte une vaste expérience des services créatifs et des approches éthiques de l'utilisation de l'IA sous diverses formes artistiques », a déclaré Santiago Lyon, chef de la promotion et de l'éducation de la Content Authenticity Initiative. « Shutterstock se joint à un organisme de normalisation en pleine croissance qui attend avec impatience son soutien et ses contributions alors que nous nous efforçons d'établir une plus grande confiance dans l'écosystème des médias numériques en évolution. »

L'adhésion à la CAI et l'adoption de la norme C2PA sous-jacente sont les dernières mesures stratégiques prises par Shutterstock en tant que l'un des principaux innovateurs qui apportent des progrès éthiques et responsables en IA à l'industrie créative. Plus tôt ce mois-ci, Shutterstock a annoncé offrir aux clients Enterprise une indemnisation complète pour la licence et l'utilisation d'images d'IA générative sur sa plateforme. Shutterstock a également annoncé récemment son partenariat avec AI for Good de l'UIT des Nations Unies pour soutenir le développement de modèles, d'outils, de produits et de solutions éthiques en matière d'IA. Madame Sala et le directeur de la technologie de Shutterstock, M. Sejal Amin, ont prononcé un discours principal au sommet IA for Good qui s'est tenu à Genève plus tôt ce mois-ci. Ils y ont abordé plus en détail la vision de l'entreprise en matière d'authenticité, de provenance et de transparence du contenu.

En outre, Shutterstock a lancé son premier fonds contributeur en octobre 2022 qui, à ce jour, a permis de rémunérer des centaines de milliers d'artistes pour le rôle que la propriété intellectuelle de leur contenu a joué dans l'entraînement de la technologie générative de Shutterstock, avec des paiements anticipés à des millions d'autres, et a fourni aux artistes des redevances continues liées aux activités d'octroi de licences pour les actifs nouvellement générés. Avant la création du fonds contributeur, Shutterstock a également lancé The Create Fund , qui offre aux artistes traditionnellement exclus un soutien financier et professionnel pour les aider à réduire les inégalités d'accès, combler nos lacunes en matière de contenus et favoriser la diversité et l'inclusion au sein de sa bibliothèque de contenu et de son réseau de contributeurs et à travers les modèles d'entraînement d'IA générative.

En tant que partenaire de confiance, Shutterstock collabore également avec NVIDIA, Meta, OpenAI, LG et d'autres chefs de file de l'industrie technologique afin de développer des outils et des normes d'IA générative pour les créateurs dans les domaines de la 3D, des images et du texte.

À propos de Shutterstock

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) est un partenaire de premier plan pour les marques transformatrices ainsi que les entreprises de médias numériques et de marketing, ce qui permet au monde entier de créer en toute confiance. Alimentée par des millions de créateurs dans le monde entier, un moteur de données en pleine croissance et une approche audacieuse à l'égard de l'innovation des produits, Shutterstock est la principale plateforme mondiale pour l'octroi de licences à partir de la collection la plus vaste et diversifiée de modèles 3D, de vidéos, de musique, de photographies, de vecteurs et d'illustrations de haute qualité. Qu'il s'agisse du plus grand marché de contenu au monde, des nouvelles de dernière heure ou de l'accès éditorial au divertissement de renom, Shutterstock offre une plateforme d'édition de contenu tout-en-un et un service de production en studio, le tout utilisant les dernières technologies novatrices. Shutterstock propose la sélection de ressources la plus complète pour donner vie au récit.

Apprenez-en plus au www.shutterstock.com et suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , Twitter , Facebook et YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2160706/Shutterstock_CAI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2147879/4178476/Shutterstock_AI_Logo.jpg

SOURCE Shutterstock, Inc.

Renseignements: Personne-ressource : Lori Rodney, Shutterstock, [email protected], 917 563-4991