NEW YORK, 26 octobre 2022 /CNW/ - Shutterstock, Inc . (« la Société ») (NYSE : SSTK), la principale plateforme de création mondiale pour les marques transformatrices et les entreprises médiatiques, a dévoilé aujourd'hui son plan d'action pour lancer ses capacités de contenu généré par l'IA d'une manière responsable et transparente pour ses clients et ses contributeurs. En élargissant son partenariat avec OpenAI, en lançant un fonds pour rémunérer les artistes pour leurs contributions, et en concentrant sa machine de R-D sur la collecte et la publication d'idées liées au contenu généré par l'IA, Shutterstock se positionne à l'avant-garde des technologies émergentes -- en débordant de récits éthiques et créatifs pour tous.

« Les moyens d'exprimer la créativité sont en constante évolution et en pleine expansion. Nous reconnaissons qu'il est de notre devoir de suivre cette évolution et de veiller à ce que la technologie génératrice d'innovation repose sur des pratiques éthiques, a déclaré Paul Hennessy, chef de la direction de Shutterstock. Nous avons une longue tradition d'intégration de l'IA dans tous les secteurs de notre entreprise. Cette compétence d'expert fait de Shutterstock le partenaire idéal pour aider notre communauté créative à naviguer dans cette nouvelle technologie. Nous sommes déterminés à élaborer des pratiques exemplaires et des expériences pour réaliser notre objectif, qui est de donner au monde les moyens de créer en toute confiance. »

Shutterstock + OpenAI : Créativité à la vitesse de votre imagination

Cette collaboration introduit les capacités de génération d'images transparente d'OpenAI à des publics Shutterstock dans le monde entier, offrant aux clients la possibilité de générer instantanément des images en fonction des critères qu'ils saisissent. C'est ce que Shutterstock appelle Créativité à la vitesse de votre imagination.

Cet accord renforce davantage le partenariat stratégique entre Shutterstock et OpenAI, qui a commencé en 2021.

« Les données que nous avons obtenues auprès de Shutterstock étaient essentielles à la formation de DALL-E, a déclaré Sam Altman, chef de la direction d'OpenAI. Nous sommes ravis que Shutterstock offre des images DALL-E à ses clients dans le cadre de l'un des premiers déploiements par l'entremise de notre API, et nous nous réjouissons à la perspective de collaborations futures à mesure que l'intelligence artificielle devient une partie intégrante des flux de travail créatifs des artistes. »

Lorsque cette intégration sera lancée sur Shutterstock.com au cours des prochains mois, les clients auront un accès direct à ces capacités de génération d'images d'IA qui améliorent leurs flux de travail créatifs. En retour, les contributeurs à Shutterstock seront rémunérés pour le rôle que leur contenu a joué dans le développement de cette technologie.

Shutterstock.AI dégage de nouvelles sources de revenus pour les contributeurs Selon Shutterstock, le contenu généré par l'IA est l'effort cumulatif de ses artistes. Dans le but de créer une nouvelle norme de l'industrie et de débloquer de nouvelles sources de revenus pour la communauté des artistes de la Société, Shutterstock a également créé le cadre pour fournir une rémunération supplémentaire aux artistes dont les œuvres ont contribué au développement des modèles d'IA. La Société vise également à indemniser ses contributeurs sous forme de redevances lorsque leur propriété intellectuelle est utilisée.

Établissement d'un cadre éthique et équitable pour l'IA Afin de promouvoir un cadre éthique et inclusif pour le contenu et l'IA, Shutterstock est un fier commanditaire et participant à la conférence mondiale 2022 de la World Ethical Data Foundation. En mettant fortement l'accent sur l'importance de l'inclusion dans la technologie, de l'embauche à la réduction des préjugés dans les systèmes et en établissant des freins et des contrepoids pour aider à assurer l'utilisation éthique et inclusive des données, Shutterstock continue de faire progresser l'innovation technologique et la DEI dans les industries créatives.

Dans un effort important pour protéger les droits de PI de ses artistes, photographes et créateurs, Shutterstock continue de mener l'élaboration de politiques et de procédures et d'employer des méthodes pour garantir que les droits d'utilisation et les licences appropriées sont garantis pour tout le contenu en vedette, y compris le contenu généré par l'IA.

Découvrez la puissance de Shutterstock.AI Pour en savoir plus sur les initiatives de Shutterstock concernant le contenu généré par l'IA, y compris une collection exclusive générée par l'IA du producteur créatif Alex Ambroziak, visitez shutterstock.com/generate .

