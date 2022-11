Grâce à des outils d'IA conçus de façon responsable en tenant compte des concepteurs et des spécialistes du marketing, Shutterstock mène la charge en simplifiant le processus créatif pour tous

Par l'entremise de son fonds des contributeurs, Shutterstock continuera de rémunérer les artistes pour leurs contributions au développement de cette nouvelle technologie d'IA

NEW YORK, 18 novembre 2022 /CNW/ - En s'appuyant sur sa promesse de permettre à ses utilisateurs de produire leur meilleur travail à l'aide d'un contenu incroyable et d'outils novateurs, Shutterstock, Inc. (NYSE:SSTK) a annoncé aujourd'hui un partenariat à long terme avec LG AI Research pour faire progresser la technologie alimentée par l'IA. En combinant les métadonnées et le contenu de classe mondiale de Shutterstock avec les capacités de R-D de LG AI Research, ces entreprises lanceront sur le marché mondial EXAONE, le modèle de génération d'images par IA de LG, EXAONE Atelier, une trousse d'outils d'IA pour la création, et le sous-titrage d'images basé sur l'IA. Il s'agit de la dernière initiative de Shutterstock visant à fournir à ses partenaires, clients et contributeurs une technologie d'IA éthique à toutes les étapes du flux de travail créatif, alors qu'elle continue de collaborer avec les chefs de file de l'industrie pour façonner de façon responsable l'avenir de l'IA générative.

« LG AI Research a travaillé en étroite collaboration avec Shutterstock, en tant que partenaire fiable et stratégique, pour mettre au point EXAONE, un modèle géant d'IA qui peut générer des images et des légendes visuelles créatives fondées sur une architecture multimodale unique et un grand nombre d'images et de textes, a déclaré Kyunghoon Bae, chef de la recherche, LG AI Research. En collaboration avec Shutterstock, LG AI Research élabore des cas commerciaux réussis concernant EXAONE et explore de toutes nouvelles possibilités fondées sur EXAONE Atelier, une trousse d'outils d'IA pour la création conçue afin d'inspirer les concepteurs et les créateurs en tirant parti de l'IA générative. Nous sommes prêts à collaborer avec toutes les entreprises pour rendre notre monde plus créatif, inspiré par l'IA et conçu par les humains. »

« Depuis sa fondation il y a près de 20 ans, Shutterstock s'est engagée à dynamiser la créativité en fournissant à ses utilisateurs les ingrédients nécessaires pour mener une expérience artistique impeccable, a déclaré Paul Hennessy, chef de la direction de Shutterstock. Notre partenariat avec LG AI Research continue de mener à bien cette mission en offrant à nos clients des outils d'IA qui automatisent les parties non créatives du processus grâce au sous-titrage d'images avec l'IA et en actualisant instantanément les visions par ordinateur grâce à des modèles génératifs d'IA. Que ce soit pour un chef de la direction du marketing ou un directeur de la création à la pige, les outils axés sur l'IA que nous construisons éliminent les principaux irritants du processus de création pour tous et laissent plus d'espace à la créativité. »

Élargir notre empreinte en matière d'IA générative

Shutterstock a choisi de s'associer à LG AI Research, un pionnier mondial de la recherche générative qui s'investit également dans une approche éthique pour créer des technologies fondées sur l'IA. Le modèle sophistiqué d'IA de LG AI Research, qui sera intégré à la plateforme de Shutterstock, est en cours d'entraînement avec des millions d'images et de métadonnées à haute résolution de Shutterstock et convertira les messages-guides textuels en images. Les contributeurs dont les travaux ont été utilisés pour entraîner le modèle seront rémunérés par le fonds des contributeurs de Shutterstock et seront également rémunérés chaque fois que du nouveau contenu génératif qui utilise leur propriété intellectuelle sera créé et autorisé par des clients.

Sous-titrage d'images avec l'IA : Un vrai changement pour le flux de travail créatif

La technologie EXAONE de LG AI Research peut également convertir des images en des descriptions de haute qualité et en des mots clés pour décrire et étiqueter le contenu, ce qui peut aider les clients à trouver des ressources plus rapidement. En intégrant cette fonction de sous-titrage avec l'IA, les clients pourront ajouter automatiquement des étiquettes et des descriptions au contenu qu'ils téléchargent et stockent avec Shutterstock, ce qui leur permettra de rester organisés et de trouver facilement les ressources dont les utilisateurs ont besoin, au moment où ils en ont besoin.

Une approche axée sur la collaboration en matière d'éducation dans l'industrie

Selon une enquête menée par Shutterstock, les deux tiers de ses clients et contributeurs souhaitent en savoir plus sur le contenu généré par l'IA de l'entreprise. Pour répondre à cet intérêt croissant et partager les pratiques exemplaires et les apprentissages avec l'industrie, Shutterstock et LG AI Research participeront à des présentations de l'industrie, notamment à la conférence IEEE/CVF sur la vision par ordinateur et la reconnaissance de formes à Vancouver en juin 2023, et coanimeront des événements pour diriger la discussion mondiale sur le développement d'un modèle d'IA nouveau et éthique.

Les clients et les contributeurs peuvent s'attendre à ce que de telles fonctionnalités soient intégrées à la plateforme de Shutterstock en 2023.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations prospectives. Les exemples d'énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant les orientations, les perspectives de l'industrie, les activités futures, les résultats d'exploitation ou la situation financière futurs, les dividendes futurs, notre capacité à réaliser des acquisitions et à intégrer les entreprises que nous avons acquises ou que nous pourrions acquérir dans nos activités existantes, les caractéristiques, produits ou services nouveaux ou prévus, les stratégies de gestion, notre situation concurrentielle et la pandémie de COVID-19. Vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « viser », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention », « planifier », « prédire », « projet », « chercher », « potentiel », « opportunités » et d'autres expressions similaires, ainsi que la forme négative de ces expressions. Cependant, tous ces énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, ceux qui sont exposés sous la rubrique « Facteurs de risque » de notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre terminé le 30 juin 2022, ainsi que dans d'autres documents que la société peut déposer de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. En raison de ces risques, incertitudes et facteurs, les résultats réels de Shutterstock peuvent différer sensiblement des résultats futurs, des performances ou des réalisations discutées ou implicites dans les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse ne sont faits qu'à la date des présentes et Shutterstock n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations incluses dans ce communiqué de presse ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

À PROPOS DE SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), est la principale plateforme créative mondiale pour les marques et les entreprises de médias transformatrices. Que ce soit directement ou par l'intermédiaire des filiales de son groupe, la collection complète de Shutterstock comprend des photographies autorisées de haute qualité, des vecteurs, des illustrations, des modèles 3D, des vidéos et de la musique. Travaillant avec sa communauté grandissante de plus de 2 millions de collaborateurs, Shutterstock ajoute des centaines de milliers d'images chaque semaine et compte actuellement plus de 424 millions d'images et plus de 27 millions d'extraits vidéo.

Shutterstock, dont le siège social est situé à New York, possède des bureaux dans le monde entier. Sa clientèle s'étend dans plus de 150 pays. La société possède également Splash News, la première agence de presse de divertissement au monde pour les salles de rédaction et les sociétés de médias du monde entier, Pond5, le plus grand marché vidéo au monde, TurboSquid, le plus grand marché de contenu 3D au monde, PicMonkey, une plateforme de conception graphique et d'édition d'images en ligne de premier plan, Offset, une collection d'images haut de gamme, Shutterstock Studios, une boutique de création personnalisée de bout en bout, PremiumBeat, une bibliothèque de musique libre de droits, Shutterstock Editorial, une source de premier plan d'images éditoriales et de vidéos pour les médias du monde, Amper Music, une plateforme musicale basée sur l'IA, et Bigstock , une offre de médias boursiers axée sur la valeur.

Pour en savoir plus, visitez www.shutterstock.com et suivez Shutterstock sur Twitter et Facebook.

À PROPOS DE LG AI RESEARCH

Lancée en décembre 2020 en tant que filiale du conglomérat sud-coréen LG Group, LG AI Research vise à mener la prochaine ère de l'intelligence artificielle (IA) vers un avenir prometteur en fournissant des environnements de recherche optimaux et en tirant parti des technologies de pointe en IA.

LG AI Research a déployé des efforts continus pour développer EXAONE, un modèle géant d'IA. EXAONE signifie « Expert AI for Everyone », une IA spécialisée que LG veut offrir à tous par l'entremise de diverses fonctions. EXAONE se distingue des modèles précédents puisqu'il s'agit d'un modèle d'IA super géant multimodal qui peut traiter à la fois des données linguistiques et visuelles. Le volume important d'apprentissage qui se fait grâce à l'utilisation d'ensembles de données d'apprentissage parmi les plus importants au monde a permis de créer facilement des images et des textes de bidirectionnelle.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.lgresearch.ai.

