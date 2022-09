NEW YORK, 12 septembre 2022 /CNW/ - Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ) (la « société »), la principale plateforme de création mondiale pour les marques et les sociétés de médias transformatrices, a annoncé aujourd'hui que Sejal Amin se joint à l'équipe de direction et au comité exécutif de la société à titre de directrice de la technologie, à compter du 12 septembre 2022.

Avec plus de 20 ans de leadership et d'expérience dans les produits et la technologie à l'échelle mondiale, madame Amin présentera une vision et une stratégie technologiques qui transformeront la plateforme technologique de Shutterstock pour offrir une expérience nouvelle et inégalée aux clients et aux collaborateurs.

« Je suis ravi d'accueillir Sejal Amin au sein de Shutterstock, alors que nous poursuivons notre transformation numérique vers une plateforme de création complète qui démocratise la créativité, repousse les limites de la créativité et propose des expériences exceptionnelles à nos clients et à nos collaborateurs partout dans le monde, a déclaré Paul Hennessy, directeur général de Shutterstock. Madame Amin est une dirigeante respectée qui a fait ses preuves en matière de croissance et d'innovation, et je suis convaincu qu'elle réussira à mener la plateforme technologique de Shutterstock vers sa prochaine phase perturbatrice. »

« Shutterstock s'est énormément transformée depuis sa création il y a près de 20 ans, et je suis honorée d'être la prochaine directrice de la technologie de l'entreprise, a affirmé Sejal Amin. L'innovation réalisée par l'entreprise est remarquable, de ses applications de flux de travail de classe mondiale à sa technologie exclusive de pointe, et je me réjouis à l'idée d'élargir la vision de la société et d'exploiter le potentiel de l'offre diversifiée de Shutterstock alors que cette dernière entre dans une nouvelle ère. »

Jusqu'à tout récemment, elle occupait le poste de directrice des produits et de la technologie à Khoros, une entreprise du portefeuille Vista, où elle intégrait une organisation de produits et de technologies distribuée tout en définissant une stratégie axée sur les produits et les opérations pour réaliser la vision et les objectifs de croissance de l'entreprise. Juste avant, elle était directrice de la technologie pour la division des professionnels de la fiscalité et de la comptabilité de Thomson Reuters. Elle possède une vaste expérience de la direction de la technologie dans plusieurs unités opérationnelles de Thomson Reuters, où elle a géré pendant plus de 15 ans des équipes de mise au point de produits et des portefeuilles de taille et de complexité croissantes.

Avec la nomination de Sejal Amin au poste de directrice de la technologie, Shutterstock compte désormais trois femmes au sein du comité de direction, et deux autres à la tête de la stratégie de mise au point de produits, dont Meghan Schoen, chef des produits.

