L'équipe éditoriale de Shutterstock et Shutterstock Studios sont de retour pour la 40e édition du Sundance Film Festival, un festival de renommée mondiale, avec des événements spéciaux, des studios photo, et plus encore

Shutterstock Studios animera une table ronde d'experts au cours de laquelle sera présenté son documentaire révolutionnaire, « Surfing Through the Odds », le vendredi 19 janvier, à 14 h (HP)

NEW YORK, Jan. 4, 2024 /CNW/ - Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), une plateforme créative mondiale de premier plan reliant les marques et les entreprises à un contenu de qualité, a annoncé aujourd'hui qu'elle est le photographe officiel de la maison et le partenaire de studio photo pour le festival du film de Sundance 2024, qui aura lieu du 18 au 28 janvier à Park City et à Salt Lake City, dans l'Utah. Plus de 50 photographes éditoriaux, artistes vidéo, rédacteurs en chef et membres du personnel de production de Shutterstock seront sur place au festival du film de Sundance de cette année pour présenter l'ensemble des premières, des fêtes, des groupes de discussion et des événements qui entourent le festival.

« Shutterstock est honorée de soutenir une fois de plus l’art et les artistes audacieux, créatifs et indépendants de la communauté de Sundance en tant que commanditaire en chef et, pour la première fois, en tant que photographe maison officiel du festival. Nous ne pourrions être plus heureux de saisir les moments spéciaux de l’édition 2024 du festival du film de Sundance et de les ajouter à la collection de contenu de divertissement, de contenu éditorial et de contenu d’archives emblématiques de Shutterstock pour le monde entier. » - Candice Murray, vice-présidente du contenu éditorial chez Shutterstock.

Shutterstock accueillera également le studio de portraits officiel du festival du film de Sundance, invitant des célébrités et des personnalités du festival à une séance de photos professionnelle avec la célèbre photographe Presley Ann. Le studio photo sur invitation seulement sera situé à l'angle de l'avenue Heber et de la rue Main. En outre, Shutterstock sera l'hôte exclusif du chalet Shutterstock lors du Sundance Film Festival 2024, sur la rue Main. L'entrée sur invitation offrira aux personnalités, aux talents et aux membres de la presse un endroit où se détendre et se ressourcer avec des collations, des boissons chaudes, des accessoires indispensables pour la montagne et plus encore.

Misant sur le plus grand réseau des plus grands photographes du monde et plus de deux millions de créateurs du monde entier qui contribuent à la plateforme Shutterstock, l'entreprise offre la collection la plus vaste et la plus diversifiée au monde de banques d'images, de modèles 3D, de vidéos, de musique, de vecteurs et d'illustrations, d'effets sonores, d'enregistrements, d'animation, d'IA et de réalité augmentée de grande qualité et emblématiques, ainsi que la production d'événements en direct par l'entremise de l'équipe éditoriale de Shutterstock et la production personnalisée au moyen de Shutterstock Studios.

Shutterstock Studios organisera également un groupe de discussion et présentera son documentaire révolutionnaire Surfing Through The Odds, produit en partenariat avec Betclic Studios et Coming Soon le vendredi 19 janvier, à 14 h (HNC), au Filmmaker Lodge du festival du film de Sundance, situé sur la rue Main, Né de la nécessité d'offrir une meilleure représentation de la diversité dans le monde du surf, le documentaire Surfing Through the Odds suit une ONG, SOMA, qui s'efforce de lutter contre les inégalités entre les sexes par le biais de programmes de thérapie par le surf et met en lumière les jeunes filles de São Tomé et Príncipe, en Afrique, dans leur parcours de découverte d'elles-mêmes par le surf. Le projet se termine avec une magnifique et percutante collection d'images et de vidéos saisies dans le cadre du documentaire qui est maintenant disponible dans le catalogue de Shutterstock pour l'octroi de licences. Les profits de la collection seront remis directement à SOMA pour contribuer à un changement efficace sur le plan des inégalités raciales et du genre dans la communauté du surf et à l'autonomisation des femmes à São Tomé. Le court métrage n'est pas une sélection officielle du festival du film de Sundance.

Ce documentaire est l'un des nombreux projets de Shutterstock Studios qui illustrent l'ampleur, la profondeur et l'impact incomparables de sa production mondiale et de ses services de création à travers des projets de marque et sans marque et des récits documentaires. Au cours de la dernière année seulement, Shutterstock Studios a effectué des tournages à grand volume et à grande échelle au cours de centaines de jours de tournage, dans de nombreux pays du monde, et a finalement livré des dizaines de milliers d'éléments multimédias uniques à des partenaires internationaux de marque, d'agence et de médias.

Dans le cadre de l'offre de production d'événements en direct de l'équipe éditoriale de Shutterstock, l'équipe mondiale de photographes et d'artistes vidéo de l'entreprise saisit des moments emblématiques, incontournables et en coulisse disponibles sous forme de métrage non monté, d'éléments multimédias modifiés, de vidéos promotionnelles, de contenu prêt pour les médias sociaux et de contenu défini. Shutterstock tire parti de son accès au contenu éditorial et de son expertise du domaine pour aider ses clients à permettre à leur marque d'avoir une plus grande influence lors d'activités de commandite sur mesure ou très médiatisées, y compris certains des plus grands événements de l'industrie de l'année, comme le festival du film de Sundance, les Golden Globes, les Oscars, les Grammys, les Lions de Cannes, SXSW, le Super Bowl, et plus encore.

