En tant que chef de la direction du marketing, M. McClelland possède plus de deux décennies d'expérience. Il a notamment occupé des postes de direction chez les leaders du logiciel-service (SaaS) Adobe et Salesforce, en plus du poste de chef du marketing au sein des entreprises en démarrage à forte croissance Algolia, Domino Data Lab et Heroku. Chez Adobe, M. McClelland a occupé des postes de direction qui ont contribué à la transformation du secteur de, d'abord en établissant son service infonuagique de marketing, la première plateforme de marketing de bout en bout de l'industrie pour les directeurs du marketing, puis en construisant la transformation de la plateforme SaaS Creative Cloud d'Adobe.

M. Wilson arrive chez Shutterstock après avoir dirigé la marque et les communications mondiales des activités commerciales de Peloton.

L'embauche des deux hommes s'inscrit dans l'investissement continu de Shutterstock en vue d'améliorer ses logiciels, son contenu et ses capacités de création personnalisées; elle permet à Shutterstock de se positionner de manière unique dans l'industrie pour prendre en charge le flux créatif de bout en bout pour les entreprises.

Voici la déclaration de Jason McClelland, chef de la direction du marketing chez Shutterstock : « Je suis ravi de me joindre à Shutterstock à ce stade. L'entreprise a réalisé d'importants investissements au cours de la dernière année, tant sur le plan des ressources humaines que des acquisitions, afin de permettre à Shutterstock d'être le propriétaire exclusif des processus de création et processus relatifs à la marque de bout en bout pour les entreprises. Nous avons déjà obtenu des contrats de plusieurs millions de dollars, et nous devenons l'agence de référence pour de nombreuses marques parmi les plus transformatrices du monde. Mon travail consiste à aider à raconter cette histoire pour que plus de gens la connaissent. »

À titre de vice-président du marketing de la marque, M. Wilson sera responsable de la stratégie de marque globale de Shutterstock en supervisant le positionnement stratégique et la croissance de la marque Shutterstock. Il dirigera la communication de la proposition de valeur unique de l'entreprise au moyen de puissantes campagnes de mise sur le marché et d'un leadership éclairé pour stimuler la croissance des revenus et attirer les meilleurs talents vers Shutterstock.

« La création d'une marque repose essentiellement sur la création de liens et la compréhension. Ce sont deux caractéristiques que toutes les équipes de marque performantes assimilent. J'ai été attiré par l'occasion de créer une marque solide qui conduit à un lien plus profond avec le public de Shutterstock, a commenté M. Wilson, vice-président du marketing de la marque chez Shutterstock. Je considère le développement de la marque comme un sport d'équipe : un sport qui exige du courage, une stratégie solide, les meilleurs talents et une ouverture d'esprit permettant de faire les choses différemment pour atteindre de nouveaux publics. Je suis impatient de montrer aux créateurs du monde entier de quoi nous sommes faits. »

« Avec ces deux nominations, Shutterstock révolutionne ses efforts de marketing. Tout au long de leur carrière, M. McClelland et M. Wilson ont démontré leur capacité à diriger des entreprises et à favoriser leur expansion à l'échelle mondiale, à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies de croissance et assurer leur exécution à très grande échelle, a affirmé Stan Pavlovsky, chef de la direction de Shutterstock. Ils sont passionnés par la constitution d'équipes solides et très performantes, l'établissement de stratégies percutantes et la mise en œuvre d'une orientation axée sur la réussite à long terme, tout en dépassant les résultats à court terme. Nous sommes ravis qu'ils se joignent à la famille Shutterstock, et nous avons hâte de voir leurs contributions alors que nous faisons entrer Shutterstock dans la prochaine ère. »

Shutterstock, inc. (NYSE: SSTK) est la principale plateforme de création mondiale pour les marques et les sociétés de médias transformatrices. Directement et par l'intermédiaire de ses filiales, la collection complète de Shutterstock comprend des photographies autorisées de haute qualité , des vecteurs , des illustrations , des modèles 3D , des vidéos et de la musique . Grâce à sa communauté croissante de plus de 2 millions de collaborateurs, Shutterstock ajoute des centaines de milliers d'images chaque semaine, et dispose actuellement de plus de 400 millions d'images et de plus de 24 millions de clips vidéo.

Shutterstock, dont le siège social est situé à New York, a des bureaux à travers le monde et des clients dans plus de 150 pays. L'entreprise possède également : PicMonkey, une plateforme en ligne de conception graphique et d'édition d'images de premier plan ; Offset, une collection d'images haut de gamme ; Shutterstock Studios, un atelier de création personnalisable de bout en bout ; PremiumBeat, une banque d'œuvres musicales triées sur le volet et libres de droits ; Shutterstock Editorial, une source de premier plan d'images et de vidéos de nature éditoriale pour les médias du monde entier; TurboSquid, un important site commercial de contenu 3D ; Amper Music, une plateforme musicale gérée par l'IA ; et Bigstock , une banque d'images axée sur la valeur.

Pour plus d'informations, visitez le www.shutterstock.com

