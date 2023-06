NEW YORK, le 8 juin 2023 /CNW/ - Shutterstock (NYSE : SSTK), une plateforme de création mondiale de premier plan pour les marques, salles de presse et entreprises médiatiques transformatrices, a annoncé aujourd'hui le lancement de la nouvelle plateforme Shutterstock Editorial , qui propose pour la première fois des abonnements au contenu éditorial de la plateforme. Cette plateforme centralisée propose l'ensemble de l'offre de Shutterstock Editorial avec plus de 90 millions d'actifs dans les domaines du divertissement, des nouvelles de dernière heure, des sports et des archives déjà disponibles et 700 000 nouveaux actifs ajoutés chaque mois.

S'appuyant sur la lancée de la récente acquisition de Splash News et d'un nouvel accord avec Opry Entertainment Group, le développement de ce site constitue la prochaine étape de l'évolution rapide de Shutterstock Editorial en tant que principale plateforme pour les nouvelles de dernière heure et le contenu d'archives exclusif. La fonction de recherche de Shutterstock Editorial est simplifiée grâce à des collections personnalisées pour chaque utilisateur et comprend des filtres et des fonctions de recherche prédictive basées sur l'historique de recherche. La plateforme offrira deux options uniques d'abonnement au contenu éditorial : Essential, qui fonctionne sur une base mensuelle et Elite, qui fonctionne sur une base annuelle. Nous offrons également une option de magasinage à la carte qui ne nécessite pas d'abonnement.

« Nous avons fait en sorte qu'il soit plus facile que jamais de trouver le bon contenu en travaillant constamment à l'amélioration de l'étendue de notre bibliothèque et de la vitesse à laquelle de nouveaux éléments d'actif sont disponibles pour que nos contributeurs et contributrices puissent les publier », a déclaré Candice Murray, vice-présidente mondiale de Shutterstock Editorial. « En optimisant l'expérience de recherche et en offrant des abonnements personnalisés, nous avons créé la solution parfaite pour chaque acteur et actrice de l'écosystème de Shutterstock Editorial. »

« Les archives de Condé Nast sont un trésor pour la narration visuelle, et nous sommes ravis que le nouveau centre éditorial Shutterstock permette aux amateurs et aux amatrices de culture du monde entier d'accéder sans effort à ces photographies emblématiques », a déclaré Ivan Shaw, directeur de la photographie chez Condé Nast.

Dave Hogan, un photographe de divertissement VIP qui a récemment rejoint Shutterstock Editorial, a ajouté : « Comme Shutterstock, je possède 20 ans d'expérience dans la capture de moments emblématiques de l'histoire du divertissement, et cette transition passionnante élargit ma couverture des principaux événements de divertissement, des tapis rouges couverts de vedettes aux prestigieuses cérémonies de remise de prix. Grâce à cette nouvelle plateforme, mon travail bénéficiera d'une visibilité inégalée grâce au contenu et à la couverture les plus rapides et de la plus grande qualité. »

Visitez la meilleure plateforme pour la recherche, la découverte et l'acquisition de licences de contenu éditorial à l'adresse suivante : editorial.shutterstock.com.

