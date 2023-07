Shutterstock offre des expériences de pointe, alimentées par OpenAI

NEW YORK, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), une plateforme de création mondiale de premier plan offrant des solutions de contenu de haute qualité et de flux de travail créatif à service complet pour les marques transformatrices, les entreprises de médias numériques et de marketing, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son partenariat avec OpenAI, un pionnier de l'intelligence artificielle. Au moyen d'une nouvelle entente de six ans, Shutterstock est en voie de consolider sa position de fournisseur de premier plan de données de formation de grande qualité pour les modèles OpenAI, ce qui propulsera les capacités de transformation pour les marques, les médias numériques et les entreprises de marketing.

Dans le cadre de cette collaboration élargie, OpenAI a obtenu une licence d'accès à d'autres données de formation Shutterstock, y compris les bibliothèques d'images, de vidéos et de musique de Shutterstock et les métadonnées connexes. Shutterstock obtient également un accès prioritaire à la technologie OpenAI la plus récente et continuera de tirer parti des capacités génératives de texte à l'image révolutionnaires de DALL E directement dans la plateforme shutterstock.com. En plus de produire du texte à l'image, l'intégration fournira également aux clients de Shutterstock des capacités d'édition synthétiques, ce qui leur permettra de ne pas se contenter de créer du nouveau contenu, mais aussi simplement de modifier et transformer n'importe quelle image dans toute la bibliothèque Shutterstock pour accélérer l'idéation et la production. Shutterstock et OpenAI travailleront en collaboration pour apporter des capacités d'IA génératives aux utilisateurs mobiles par le biais de la plateforme GIPHY nouvellement acquise de Shutterstock.

« Le renouvellement et l'élargissement important de notre partenariat stratégique avec OpenAI renforcent l'engagement de Shutterstock à stimuler l'innovation technologique en IA et nous positionnent comme le partenaire de choix en matière de données et de distribution pour les chefs de file de l'industrie dans le domaine de l'IA générative », a déclaré Paul Hennessy, chef de la direction de Shutterstock.

Brad Lightcap, chef de l'exploitation d'OpenAI, a ajouté : « Nous sommes heureux de pouvoir octroyer des licences pour la bibliothèque de contenu de haute qualité de Shutterstock. Cette collaboration élargie permet non seulement d'améliorer les capacités de nos modèles d'image, mais aussi d'habiliter les marques, les médias numériques et les entreprises de marketing à exploiter les possibilités de transformation dans la création de contenu et les idées. Nous nous réjouissons à l'idée d'apporter la prochaine génération de capacités d'IA génératives à Shutterstock et à la vaste base d'utilisateurs de GIPHY, en révolutionnant davantage la façon dont les gens s'expriment par les médias visuels. »

Cette expansion de partenariat est la plus récente de plusieurs mesures stratégiques prises par Shutterstock, l'un des principaux innovateurs qui font progresser l'IA dans l'industrie de la création. Plus tôt cette année, l'entreprise a lancé son générateur d'images IA , un outil novateur alimenté par DALL E qui permet aux utilisateurs de créer instantanément des éléments visuels personnalisés. Shutterstock a également été le premier à créer un fonds contributeur, son initiative pionnière qui, à ce jour, a permis de rémunérer des centaines de milliers d'artistes pour le rôle que leur contenu IP a joué dans la formation de la technologie générative de Shutterstock, ainsi que pour les compenser par des redevances continues liées aux activités d'octroi de licences pour les actifs nouvellement générés.

En plus d'OpenAI, Shutterstock a collaboré avec des chefs de file de l'industrie comme NVIDIA, Meta, LG et d'autres pour élaborer des outils et des normes d'IA génératives de base pour les créateurs en 3D, en images et en texte. La bibliothèque de contenu de haute qualité de Shutterstock est enrichie de vastes métadonnées qui mènent l'industrie sur le plan de la taille, de la diversité et de l'annotation, ce qui la rend inégalée pour les capacités de formation en IA.

