Après l'acquisition en mai 2022 de Splash News, l'un des principaux réseaux d'information sur le divertissement au monde, Shutterstock annonce le renouvellement de l'image de marque de The Newsroom avec Splash au festival Visa pour l'image

PERPIGNAN, France, 30 août 2022 /CNW/ - Shutterstock, Inc. Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), une plateforme de création mondiale de premier plan pour les marques transformatrices et les entreprises médiatiques, a annoncé aujourd'hui au festival Visa pour l'image de Perpignan, en France, qu'elle donnait une nouvelle image à The Newsroom avec Splash. Depuis sa création en mai 2021, The Newsroom est devenue la destination de choix pour un accès sans pareil à du contenu rédactionnel exclusif de qualité supérieure. L'offre inégalée de The Newsroom a été renforcée par l'acquisition de Splash en mai 2022, une source de premier plan de l'industrie pour le contenu d'images et de vidéos de célébrités, de tapis rouge et d'événements en direct depuis plus de trois décennies.

SHUTTERSTOCK DONNE UNE NOUVELLE IMAGE DE MARQUE À THE NEWSROOM AVEC SPLASH NEWS

Grâce à la nouvelle image de marque, les clients de Shutterstock à l'échelle mondiale auront toujours accès aux mêmes nouvelles de dernière heure, ainsi qu'à des archives de plus de 30 millions d'images, avec un flux en direct de 40 000 images téléchargées chaque jour à partir d'un réseau de plus de 4 000 photographes. Cette offre est combinée à The Vault, les archives de Shutterstock de plus de 60 millions de ressources photographiques et vidéo de AP, ITV, The Condé Nast Collection, The A+E Networks® Archive et plus encore - ce qui en fait l'une des plus grandes collections d'archives au monde - ainsi qu'à un service hors pair fourni par une équipe d'experts du marché afin de rassembler les histoires clés, les archives et le contenu généré par les utilisateurs pour aider nos clients internationaux à raconter l'histoire cachée derrière l'histoire.

« Au cours des 30 dernières années, Splash a bâti un solide héritage fondé sur la reconnaissance de la marque et un engagement envers la qualité au sein de l'industrie du divertissement, et nous sommes ravis de faire entrer cet héritage dans une nouvelle ère, a déclaré Candice Murray, vice-présidente de la rédaction à Shutterstock. Cette nouvelle image de marque confirme le positionnement de Shutterstock comme le meilleur de sa catégorie pour le contenu de qualité supérieure qui concerne les célébrités et le divertissement, et nous sommes heureux de tirer parti de l'affinité de la marque Splash et d'améliorer les capacités de narration visuelle de Splash pour nos clients partout dans le monde. »

Si vous participez à Visa pour l'image à Perpignan, en France, les 31 août et 1er septembre 2022, joignez-vous à nous pour célébrer l'ajout de Splash News à la famille Shutterstock Editorial. Pour confirmer votre présence, visitez perpignan.splashthat.com .

À propos de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ), est une plateforme créative mondiale de premier plan pour les marques transformatrices et les entreprises médiatiques. Que ce soit directement ou par l'intermédiaire des filiales de son groupe, la collection complète de Shutterstock comprend des photographies autorisées de haute qualité , des vecteurs , des illustrations , des modèles 3D , des vidéos et de la musique . Travaillant avec sa communauté grandissante de plus de 2 millions de collaborateurs, Shutterstock ajoute des centaines de milliers d'images chaque semaine et compte actuellement plus de 415 millions d'images et plus de 26 millions d'extraits vidéo.

Shutterstock, dont le siège social est situé à New York, possède des bureaux dans le monde entier. Sa clientèle s'étend dans plus de 150 pays. La société possède également Splash News, la première agence de presse de divertissement au monde pour les salles de rédaction et les sociétés de médias du monde entier; Pond5, le plus grand marché vidéo au monde; TurboSquid, le plus grand marché de contenu 3D au monde; PicMonkey, une plateforme de conception graphique et d'édition d'images en ligne de premier plan ; Offset, une collection d'images haut de gamme ; Shutterstock Studios, une boutique de création personnalisée de bout en bout ; PremiumBeat, une bibliothèque de musique libre de droits ; Shutterstock Editorial, une source de premier plan d'images éditoriales et de vidéos pour les médias du monde; Amper Music, une plateforme musicale basée sur l'IA ; Bigstock , une offre de médias boursiers axée sur la valeur.

Pour en savoir plus, visitez www.shutterstock.com et suivez Shutterstock sur Twitter et Facebook .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1887071/SPLASH_NEWS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1887486/Shutterstock_Inc_and_Splash_Logo.jpg

SOURCE Shutterstock, Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Aimée Leabon, [email protected], 917 563-4991