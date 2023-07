L'équipe éditoriale de Shutterstock continue d'investir dans la photographie sportive, au cœur de l'action et de l'enthousiasme entourant les parties du Tottenham Hotspur pour les amateurs du monde entier

NEW YORK, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), un partenaire de premier plan pour les marques transformatrices ainsi que les entreprises de médias numériques et de marketing, a annoncé aujourd'hui son association en tant que fournisseur de services de photographie avec le club de football de la Premier League Tottenham Hotspur. À compter du 13 juillet 2023, Shutterstock sera le fournisseur officiel de photographies pour tous les matchs du Tottenham Hotspur, et constituera ses archives qui présentent des images emblématiques, des photos prises dans les coulisses et la communauté des partisans en général.

Shutterstock est maintenant le fournisseur officiel de services de photographie pour Tottenham Hotspur. (PRNewsfoto/Shutterstock, Inc.)

Ce partenariat d'envergure, qui réunit deux chefs de file de leurs domaines respectifs, permettra à Shutterstock de rayonner davantage dans le monde du sport tout permettant à ce dernier de partager le contenu du club de football Tottenham Hotspur avec ses partisans enthousiastes et dévoués du monde entier. En plus de saisir toute l'action sur le terrain, Shutterstock prendra des photos au stade du Tottenham Hotspur, le plus grand stade de football de Londres.

« Nous sommes ravis de travailler avec Tottenham Hotspur », a déclaré Candice Murray, vice-présidente du contenu éditorial chez Shutterstock. « Ce partenariat renforce notre engagement envers le sport à l'échelle mondiale, tout en offrant des services de photographie de premier plan. Notre équipe de calibre mondial se réjouit à l'idée de travailler avec l'équipe de Tottenham pour saisir le contenu de marque le plus éloquent et le plus pertinent dans le cadre de cet important partenariat. »

« Notre nouveau partenariat avec Shutterstock nous aidera à continuer de développer et diversifier notre portefeuille de photographie », a déclaré Pierre-Olivier Bouche, directeur média. « L'équipe de Shutterstock et ses services sont des chefs de file de l'industrie, et nous avons hâte de travailler ensemble pour enrichir davantage le contenu offert sur nos divers canaux et plateformes. »

Cette relation s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique plus vaste de Shutterstock qui consiste à accroître ses activités sportives nationales et internationales tout en demeurant au cœur du contenu sportif dans tous les pays et pour tous les sports.

À propos de Shutterstock

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) est un partenaire de premier plan pour les marques transformatrices ainsi que les entreprises de médias numériques et de marketing, ce qui permet au monde entier de créer en toute confiance. Alimentée par des millions de créateurs dans le monde entier, un moteur de données en pleine croissance et une approche audacieuse à l'égard de l'innovation des produits, Shutterstock est la principale plateforme mondiale pour l'octroi de licences à partir de la collection la plus vaste et diversifiée de modèles 3D, de vidéos, de musique, de photographies, de vecteurs et d'illustrations de haute qualité. Qu'il s'agisse du plus grand marché de contenu au monde, des nouvelles de dernière heure ou de l'accès éditorial au divertissement de renom, Shutterstock offre une plateforme d'édition de contenu tout-en-un et un service de production en studio, le tout utilisant les dernières technologies novatrices. Shutterstock propose la sélection de ressources la plus complète pour donner vie au récit.

Apprenez-en plus au www.shutterstock.com et suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , Twitter , Facebook et YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2152981/4163149/Shutterstock_Editorial_Tottenham_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2153811/Shutterstock_now_Official_Photography_Services_Supplier_for_Tottenham_Hotspur.jpg

SOURCE Shutterstock, Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Lori Rodney, Shutterstock, [email protected], 917 563-4991