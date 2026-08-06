Shueisha se lance à l'international avec MANGA MILLION, une plateforme de mangas disponible en 100 langues

L'une des plus grandes aventures du manga : près de 400 titres, 100 langues, 1 million de pages, gratuitement

TOKYO, 6 août 2026 /CNW/ -- Shueisha Inc., l'un des principaux éditeurs de mangas au monde, a lancé MANGA MILLION, une nouvelle plateforme numérique disponible pour une durée limitée, qui offre aux lecteurs du monde entier un accès gratuit aux mangas, sans inscription. Dans le cadre de son 100e anniversaire, MANGA MILLION propose une collection d'un million de pages de mangas Shueisha dans plus de 100 langues.

MANGA MILLION KV

À son lancement, MANGA MILLION propose environ 400 titres de mangas, parmi lesquels des séries mondialement reconnues telles que « ONE PIECE », « Naruto », « Bleach », « Demon Slayer », « Jujutsu Kaisen », des succès adaptés en anime comme « Kingdom », « [Oshi No Ko] », « SPY×FAMILY » et « Chainsaw Man », ainsi que des mangas shojo très appréciés tels que « Nana » et « Kimi ni Todoke: From Me to You ». Près de 300 ouvrages sont traduits pour la première fois, dont 50 feront l'objet de traductions multilingues. La plateforme prend en charge un large éventail de langues, notamment l'anglais, le chinois, le hindi, l'arabe, l'espagnol, le français, le turc, le tagalog, le coréen, le polonais, et bien d'autres encore. Plus de 150 titres sont des mangas shojo, présentant ainsi aux lecteurs du monde entier l'un des genres de manga les plus influents et les plus durables du Japon.

« L'une des principales missions d'un éditeur est de mettre en relation les talents créatifs et le public », a déclaré Hideaki Hayashi, président et directeur général de Shueisha. « Le manga japonais s'est épanoui grâce au talent artistique passionné d'innombrables auteurs de manga et au soutien indéfectible des lecteurs, devenant ainsi un phénomène culturel apprécié au-delà des frontières, partout dans le monde. MANGA MILLION a pu voir le jour grâce à l'incroyable collaboration de ces créateurs, et alors que nous célébrons le 100e anniversaire de Shueisha, nous espérons que ce projet permettra de tisser de nouveaux liens avec les lecteurs du monde entier, qu'il offrira l'occasion de découvrir la richesse et la diversité de la culture manga, et qu'il inspirera les futures générations de créateurs de mangas ».

Fruit d'une collaboration à l'échelle de l'entreprise impliquant toutes les divisions de Shueisha, ce projet rassemble des mangas shonen, shojo, seinen et une grande variété d'autres genres afin de toucher des lecteurs du monde entier. Des partenaires internationaux du monde entier spécialisés dans les licences ont apporté leur soutien à ce projet de traduction sans précédent, faisant de MANGA MILLION l'une des plus grandes initiatives de l'histoire de Shueisha.

MANGA MILLION est disponible dans le monde entier pour une durée limitée, gratuitement et sans inscription, sur https://mangamillion.shueisha.co.jp/

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