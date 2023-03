Avicanna lancera MyMedi.ca pour soutenir les patients bénéficiant de traitements à base de cannabis médical partout au pays

TORONTO, le 28 mars 2023 /CNW/ - Shoppers Drug Mart a annoncé aujourd'hui son intention de transférer les activités de Cannabis médical de Shoppers à Avicanna, l'une des plus importantes sociétés biopharmaceutiques au Canada. Au cours des trois prochains mois, Shoppers Drug Mart continuera de soutenir les patients tout au long du transfert des différents actifs et services.

Lancé en Ontario en janvier 2019, le service de Cannabis médical de Shoppers offre aux patients l'accès à des produits de cannabis médical de plus de 30 marques de cannabis autorisées. Au cours des quatre dernières années, la plateforme a soutenu des dizaines de milliers de patients et a collaboré avec divers groupes de patients pour faciliter l'accès au cannabis médical.

« Nous sommes reconnaissants de la confiance que nos patients bénéficiant de traitement à base de cannabis médical nous ont accordée au cours des dernières années, et nous croyons avoir trouvé en Avicanna le partenaire idéal pour continuer à bien les soutenir », a déclaré Jeff Leger, Président de Shoppers Drug Mart. « Bien que nous retirerions de la distribution de cannabis médical, nous demeurons fermement convaincus que ce médicament devrait être distribué en pharmacie comme pour tout autre médicament et nous continuerons à faire des représentations à cette fin. »

Dans le cadre de la transition, Avicanna lancera MyMedi.ca, une nouvelle plateforme de traitements à base de cannabis médical conçue pour améliorer le parcours du patient. MyMedi.ca proposera des programmes de soutien aux patients dirigés par des pharmaciens et entend offrir une gamme de produits similaire, y compris des marques et des formats variés, ainsi que des prix compétitifs.

« Nous sommes heureux d'avoir été choisis à titre de partenaire pour cette transition et nous avons hâte d'introduire MyMedi.ca afin de soutenir les patients et de leur faciliter la continuité en ce qui a trait à leurs soins », a déclaré Aras Azadian, Chef de la direction, Avicanna. « Nous sommes motivés à poursuivre le travail accompli par Shoppers visant à créer la première plateforme intégrée et indépendante de cannabis médical au Canada et à continuer à déployer nos efforts pour faire avancer l'accès au cannabis médical et son intégration à long-terme en tant que traitement standard. »

Avec le soutien transitoire offert par l'équipe de Cannabis médical de Shoppers, MyMedi.ca fournira une gamme de produits scientifiquement sélectionnés et diversifiés, ainsi que des programmes de formation complets pour la communauté médicale. Le portail médical en ligne mettra également l'accent sur la sensibilisation des patients dans des domaines tels que la réduction des risques et continuera de fournir des services spécialisés à des groupes de patients distincts, y compris les anciens combattants, en plus des services de remboursement pour les fournisseurs publics et privés.

