TORONTO, le 16 juin 2021 /CNW/ - L'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) reçoit aujourd'hui un don de plus de 500 000 $ versé par Shoppers Drug Mart Inc/Pharmaprix Inc au nom de la société et des pharmaciens propriétaires. Le don permettra d'améliorer et d'élargir le réseau pancanadien de centres d'apprentissage communautaires sur la santé mentale et le bien-être de l'ACSM, souvent appelés « Recovery Colleges ». Ces centres sont des espaces accueillants qui aident tout le monde, y compris les femmes, les familles et les personnes vulnérables, à accéder au soutien dont elles ont besoin dans un environnement sain, inclusif et sécuritaire.

En vertu du modèle unique en leur genre de ces centres d'apprentissage et de rétablissement, les professionnels de la santé mentale collaborent avec des personnes ayant une expérience vécue de maladie mentale afin de créer et d'offrir des cours et de la documentation gratuits. Le programme aide également les gens souhaitant pouvoir mieux prendre soin de leur santé mentale, améliorer leur sentiment général de bien-être ou développer la confiance requise pour faire face aux défis de la vie. Les centres sont ouverts à tous, quel que soit leur état de santé mentale.

« Les centres d'apprentissage ont pour objectif d'offrir un environnement d'apprentissage stimulant où les gens sont authentiques et l'enseignement, pratique », explique Margaret Eaton, Cheffe de la direction nationale de l'ACSM. « Ces centres accueillent tout le monde, quels que soient vos objectifs en matière de santé mentale. Nous sommes ravis de pouvoir développer et renforcer notre réseau de centres partout au pays grâce au soutien généreux de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, de son programme AIMEZ VOUS et de ses pharmaciens propriétaires, en particulier à une époque où les besoins en matière de soutien à la santé mentale sont si importants. »

Ce don marque le 10e anniversaire du programme AIMEZ VOUS de Shoppers Drug MartMC/PharmaprixMC, qui fait équipe avec les organismes voués à la santé des femmes afin de les soutenir en période difficile et de faire une différence dans les communautés.

Le programme AIMEZ VOUS de Shoppers Drug MartMC/PharmaprixMC témoigne de l'engagement de la société à faire passer la santé des femmes avant tout. Bien que la pandémie de COVID-19 ait touché toute la population, les hommes et les femmes n'ont pas été affectés de la même manière en matière de santé mentale. Une étude récente de l'ACSM et de l'Université de Colombie-Britannique a révélé que près de la moitié des femmes canadiennes (45 %) affirment que leur santé mentale s'est détériorée depuis le début de la pandémie, soit bien plus que les hommes (35 %).

« Toutes les femmes ont droit aux soins et à l'aide dont elles ont besoin pour être en bonne santé et en sécurité, mais beaucoup sont confrontées à des défis qui sont difficiles à surmonter seules », a déclaré Jeff Leger, président, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix. « Notre engagement vise à réellement s'attaquer aux causes fondamentales et aux problèmes systémiques. Le programme AIMEZ VOUS de Shoppers Drug MartMC/PharmaprixMC a pour but de faire passer la santé des femmes avant tout et c'est pourquoi notre partenariat avec l'ACSM est si important. Ils font un travail qui est essentiel à la création de communautés saines et nous occupons une position unique pour les aider. Le don d'aujourd'hui nous permettra d'avoir un impact significatif sur la santé et le bien-être des femmes d'ici. »

Ce don à l'ACSM inclut une somme de 300 000 $ provenant de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix en soutien au programme AIMEZ VOUS de Shoppers Drug MartMC/PharmaprixMC, ainsi que plus de 100 000 $ amassés directement par les pharmaciens propriétaires de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, et un don équivalent de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix. Cette année, des fonds supplémentaires seront amassés au profit de l'ACSM par le biais de campagnes de financement en magasin et de la Course pour les femmes de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix.

L'an dernier, le programme AIMEZ VOUS de Shoppers Drug MartMC/PharmaprixMC a versé plus de 7,5 millions de dollars à plus de 450 organismes de bienfaisance et initiatives vouées à la santé des femmes au pays. Cette année, pour marquer le 10e anniversaire du programme AIMEZ VOUS de Shoppers Drug MartMC/PharmaprixMC, un montant additionnel de 1 million de dollars sera versé aux organismes qui soutiennent la santé globale ou la santé mentale des femmes et aux refuges pour femmes tout au long de l'année 2021.

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est l'organisation communautaire du secteur de la santé mentale la plus vaste et la mieux établie au Canada. Grâce à sa présence dans plus de 330 communautés dans l'ensemble des provinces et un territoire, l'ACSM œuvre à la défense des droits et offre des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes de santé mentale et les maladies mentales, à soutenir le rétablissement et la résilience et ainsi, permettre à tous les Canadiennes et Canadiens de s'épanouir pleinement. Pour en savoir plus, visitez le site Web www.acsm.ca. Pour en savoir plus sur les centres d'apprentissage sur la santé mentale et le bien-être des Recovery Colleges, consultez le site https://cmha.ca/fr/recovery-colleges.

À propos du programme AIMEZ VOUS de Shoppers Drug MartMC/PharmaprixMC

Shoppers Drug Mart/Pharmaprix s'engage à faire passer la santé des femmes avant tout grâce au programme AIMEZ VOUS de Shoppers Drug MartMC/PharmaprixMC qui célèbre son 10e anniversaire cette année. Toutes les femmes ont droit aux soins et à l'aide dont elles ont besoin pour être en bonne santé et en sécurité, mais beaucoup sont confrontées à des défis difficiles à surmonter seules. C'est pourquoi le programme AIMEZ VOUS de Shoppers Drug MartMC/PharmaprixMC amasse des fonds pour soutenir la santé des femmes, la santé mentale des femmes et les refuges pour femmes, en se concentrant sur les besoins et les organismes locaux. Depuis 2011, le programme AIMEZ VOUS de Shoppers Drug MartMC/PharmaprixMC a soutenu plus de 450 organismes de bienfaisance qui contribuent à la bonne santé des femmes au Canada, grâce au soutien indéfectible des Canadiens d'un océan à l'autre.

Pour en savoir plus sur le programme AIMEZ VOUS de Shoppers Drug MartMC/PharmaprixMC, consultez le site https://www1.shoppersdrugmart.ca/fr/love-you?ShortURL=loveyou.

Renseignements: Katherine Janson, Directrice nationale des communications, Association canadienne pour la santé mentale, Téléphone - 647 717-8674, [email protected]; Mark Boudreau, Directeur, Affaires corporatives, Les Compagnies Loblaw Limitée, 902 802-8787, [email protected]