Shoppers Drug Mart/Pharmaprix accroît l'accès des Canadiens à des soins virtuels et investit 75 millions de dollars dans Maple

TORONTO, le 15 sept. 2020 /CNW/ - (TSX: L) : Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw » ou la Société) a franchi une étape importante dans ses efforts visant à offrir aux Canadiens la commodité et la sécurité d'un réseau de soins de santé numériquement connecté. Plus tôt aujourd'hui, la Société a annoncé que sa filiale à part entière Shoppers Drug Mart Inc. (« Shoppers Drug Mart/Pharmaprix ») investira 75 millions de dollars dans Maple Corporation (« Maple »), le plus important fournisseur de soins virtuels au Canada, en échange d'une participation minoritaire significative dans la société (la « Transaction »).

Maple est un fournisseur de télémédecine canadien en plein essor qui permet aux patients de se connecter en ligne avec divers professionnels de la santé, notamment des médecins généralistes, des spécialistes et autres professionnels de la santé. Alors que le pays évolue vers un système de santé se fondant davantage sur le numérique, la télémédecine et les soins virtuels sont devenus des outils clés favorisant un accès fiable et pratique aux soins. Cet investissement constitue un pas important pour Shoppers Drug Mart/Pharmaprix qui souhaite rendre ce service plus accessible, de manière à offrir une expérience conviviale aux patients qui passeront des soins en personne aux soins virtuels.

« La pandémie de COVID-19 a mis en lumière à quel point les Canadiens ont besoin de nouvelles façons, notamment virtuelles, de pouvoir accéder aux soins de santé », a déclaré Jeff Leger, président de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix. « Nous savons que l'avenir des soins de santé passera par le numérique. Nous pensons que notre réseau de magasins et notre infrastructure, combinés à la technologie de Maple, peuvent aider les Canadiens à mieux se connecter aux soins de santé dont ils ont besoin, à tout moment et où qu'ils soient ».

Avant de procéder à la Transaction, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix a travaillé en étroite collaboration avec Maple sur deux initiatives stratégiques qui ont donné à la Société l'occasion de mieux comprendre l'offre de services de Maple. Les soins virtuels de Maple sont actuellement offerts dans plus de 160 établissements de Shoppers Drug Mart en Colombie-Britannique. En outre, dans les premiers jours de la pandémie de COVID-19, les deux sociétés ont uni leurs efforts pour rendre les soins virtuels encore plus accessibles. En moins d'un mois, cette initiative a permis la tenue de près de 20 000 consultations virtuelles, à une époque où l'on demandait à la population de rester chez elle et de demeurer en sécurité. Outre ces initiatives, la solide expérience de Maple dans la mise en œuvre de solutions de télésanté personnalisées pour les gouvernements, les hôpitaux, les employeurs et les assureurs a fait de l'investissement dans Maple un choix attrayant.

« Les soins virtuels ont permis de résoudre certains des problèmes de santé les plus complexes dans le monde entier, ainsi qu'ici même au Canada, grâce à nos propres programmes », déclare le Dr Brett Belchetz, chef de la direction et cofondateur de Maple. « Nous sommes heureux de travailler main dans la main avec Shoppers Drug Mart/Pharmaprix pour offrir à plus de Canadiens que jamais cet accès fiable, pratique et de haute qualité aux soins que nous avons développé au cours des cinq dernières années ».

Par l'entremise de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, le chef de file du marché canadien des pharmacies et le plus important fournisseur de produits et services pharmaceutiques, Loblaw offre un accès à des pharmacies avec service complet et des soins professionnels dispensés par quelque 5 000 professionnels de la santé dans plus de 1 800 établissements situés partout au Canada. Cet investissement dans Maple est un autre maillon important de sa stratégie en matière de soins de santé connectés, stratégie qui comprend aussi :

QHR, un chef de file dans le domaine des dossiers médicaux électroniques (DME), qui fournit des logiciels et un service de soins virtuels (Medeo) aux prestataires de soins de santé et à leurs patients.

Wellwise, une expérience de vente au détail de Shoppers Drug Mart, créée pour les Canadiens qui veulent prendre en charge la manière dont ils avancent en âge.

The Health Clinic by Shoppers, qui gère des cliniques de soins primaires et de médecine familiale, offrant aux patients un accès pratique sous le même toit à des services médicaux et à des conseils avisés.

À propos de Shoppers Drug Mart (Pharmaprix)

Shoppers Drug Mart (Pharmaprix) est l'un des noms les plus reconnus du commerce de détail canadien. La Société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug Mart (Pharmaprix au Québec). Près de 1 300 établissements Shoppers Drug Mart et Pharmaprix sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La Société compte 47 pharmacies affiliées à des cliniques médicales exploitées sous la dénomination Shoppers Simply Pharmacy (Pharmaprix Simplement Santé au Québec); il s'agit d'établissements qu'elle exploite elle-même ou pour lesquelles elle a accordé des licences. Elle offre aussi des services de dermatologie esthétique à deux succursales autonomes appelées the Beauty Clinic. De plus, la Société agit à titre de propriétaire et d'exploitante de 43 établissements Wellwise by Shoppers Drug Mart et d'un site de vente en ligne Wellwise.ca, ce qui en fait le plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins de santé à domicile. En plus de son réseau de magasins de détail, la Société détient le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart/Pharmaprix Inc., fournisseur de services de distribution de médicaments spécialisés, de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients, ainsi que MediSystem Inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de longue durée. Shoppers Drug Mart (Pharmaprix) est une division opérationnelle indépendante de Les Compagnies Loblaw limitée.

À propos de Maple

Maple est une plateforme technologique qui a pour mission de surmonter les plus grands obstacles posés par le système de santé, en commençant par une accessibilité simple et rapide à des professionnels de la santé. Elle permet aux patients de communiquer directement et en tout temps avec un médecin, en quelques minutes, à partir de leur téléphone intelligent ou ordinateur. La plateforme fournit aussi des solutions technologiques sur mesure aux hôpitaux et cliniques qui souhaitent améliorer la prestation de leurs soins. Pour en savoir plus, allez à getmaple.ca/fr.

