SHL réinvente le questionnaire de personnalité professionnelle (OPQ)

La meilleure méthode d'évaluation de la personnalité au monde pour la prédiction des performances, du potentiel et de la compatibilité des candidats à l'emploi se voit améliorée grâce à une conception d'expérience innovant et axée sur la personne..

LONDRES et MINNEAPOLIS, 25 septembre 2019 /CNW/ - Le questionnaire de personnalité professionnelle (OPQ, pour « Occupational Personality Questionnaire ») de SHL, la méthode d'évaluation la plus puissante et la plus utilisée à travers le monde pour mesurer les styles comportementaux au travail, est présentement plus rapide, plus intuitive et axée sur l'expérience utilisateur.

L'expertise scientifique de SHL, emmenée par plus de 300 psychologues organisationnels et étayée par plus de 45 milliards de données, a produit l'indicateur de performances au travail le plus robuste qui existe sur le marché, et celui-ci ne cesse de s'améliorer.

SHL a repensé l'OPQ en combinant des connaissances scientifiques et des technologies de pointe afin de créer une expérience utilisateur exceptionnelle. Il offre un temps de réponse plus rapide de 50 % en moyenne, et réduit considérablement les efforts requis pour produire le même niveau de détail. Des messages contextuels permettent de créer un plus grand engagement chez les participants tout au long de l'évaluation. Et mieux encore, ces améliorations ont été réalisées sans compromettre les fondements psychométriques de l'évaluation à laquelle tant d'entreprises font confiance, ce que l'on ne peut pas dire d'autres méthodes d'évaluation non scientifiques et non éprouvées.

Les entreprises se tournent vers des évaluations comme l'OPQ pour gagner une connaissance intime des individus et leur offrir une expérience de recrutement positive afin de les aider à réussir sur le marché ultracompétitif des talents. De plus, l'OPQ est essentiel au développement continu des talents embauchés et existants.

« L'OPQ a été complètement réinventé pour devenir une expérience engageante et axée sur las personne. Nous avons pris nos réalisations scientifiques et nous les avons rendues plus simples, plus rapides, et plus amusantes », a déclaré Ken Lahti, directeur de la science et de l'innovation chez SHL.

Il s'agit de la dernière avancée technologique majeure en date de SHL visant à accroître l'innovation dans le secteur de la détection des talents. Une technologie d'évaluation cognitive primée, des évaluations vidéo et un outil de visualisation de données permettant de mesurer le degré de préparation numérique sont parmi les derniers ajouts au portefeuille de produits en pleine croissance de SHL.

À propos de SHL

SHL existe pour vous aider à gagner. En cette époque de transformation sans précédent, nous offrons une connaissance intime des individus afin de prédire et de stimuler les performances.

Nos solutions de talent de classe mondiale aident les dirigeants et leurs équipes à prendre des décisions impartiales tout au long du parcours des employés. Avec plus de 40 ans d'expertise en matière de talent, des connaissances de pointe sur la science de l'évaluation et plus de 45 milliards de données, nous avons une vision inégalée de la force de travail. SHL travaille en partenariat avec des organisations de toutes tailles - des jeunes pousses aux multinationales - et du monde entier afin d'offrir des résultats probants en matière d'investissement dans les talents. www.shl.com

