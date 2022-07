SHL Medical annonce son projet de créer un nouveau site de production aux États-Unis

Le site de la Caroline du Sud sera une installation avancée dotée de capacités de moulage par injection d'appareils médicaux et d'assemblage entièrement automatisé. Avec les opérations actuelles d'assemblage final, d'étiquetage et d'emballage de SHL à Deerfield Beach, en Floride, les capacités de fabrication accrues aux États-Unis renforceront encore davantage les offres de SHL en matière de prestation de services complets à ses partenaires.

En 2019, SHL a élaboré une stratégie à long terme pour répondre à la demande croissante d'autoinjecteurs et aux besoins futurs de production. L'annonce de la nouvelle exploitation aux États-Unis s'inscrit dans l'expansion continue de l'entreprise, notamment avec l'annonce d'un nouveau site en Suisse . Le nouveau site de production aux États-Unis, qui sera réalisé de manière préférentielle et accélérée, offrira des installations de production entièrement automatisées et une chaîne d'approvisionnement flexible avec une distance réduite vers les principaux marchés.

Ulrich Faessler, président et chef de la direction, a commenté : « La demande pour les produits de SHL a considérablement augmenté. C'est pour cette raison que nous accélérons notre projet de construction d'une nouvelle usine aux États-Unis. À l'instar de notre futur site européen à Zug, en Suisse, celui des États-Unis sera à la fine pointe de la technologie et entièrement automatisé. Cette expansion témoigne de l'engagement de SHL à l'égard de notre stratégie de production de pointe qui appuiera nos objectifs de durabilité et, en même temps, atténuera les risques de perturbation de la chaîne d'approvisionnement grâce à une production plus proche de nos clients, étant donné les divers événements mondiaux des deux dernières années. Cela permet à nos clients de disposer d'un guichet unique pour fournir des systèmes de distribution de médicaments de grande qualité aux utilisateurs finaux, c'est-à-dire les patients. »

