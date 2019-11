SHL annonce l'ouverture officielle de son site Liufu à Taoyuan, à Taïwan

Le site de Liufu, le plus grand site de SHL à ce jour, s'étend sur une superficie de 63 000 mètres carrés couvrant des bureaux modernes et des unités de fabrication de pointe. Déjà, SHL a mis en place 60 nouvelles machines de moulage par injection purement électriques et compte en installer d'autres encore portant le tout à plus de 100 machines, ce qui promet une production à grand volume des auto-injecteurs de SHL Medical. Le site dispose également d'une douzaine d'équipements d'assemblage à la pointe de la technologie, entièrement automatisés et à haut rendement. L'usine a été construite pour assurer non seulement une production optimale, mais aussi la qualité de la gamme de produits de SHL Medical, plus précisément de dispositifs d'administration de médicaments, à l'aide d'équipements de laboratoire et d'essais de pointe de haute précision.