Shin-Etsu Chemical concède sous licence à JA Solar des droits de propriété intellectuelle relatifs aux plaquettes de silicium dopées au gallium à des fins d'application aux cellules solaires

BEIJING, 10 octobre 2019 /CNW/ - JA Solar a conclu une entente avec Shin-Etsu Chemical du Japon, qui lui concède sous licence la propriété intellectuelle (PI) qu'elle détient à propos des plaquettes de silicium dopées au gallium pour l'application aux cellules solaires. Shin-Etsu Chemical détient un certain nombre de brevets relatifs au dopage de cristaux de silicium avec du gallium et à l'utilisation de plaquettes cristallines de silicium de type p dopées au gallium pour la fabrication de cellules solaires. Une cérémonie officielle de signature de l'entente a eu lieu récemment à Tokyo, au Japon, laquelle concède officiellement à JA Solar les droits de PI visant différentes nations et régions où les brevets sont protégés.

Il est bien connu que les cellules solaires utilisant des plaquettes de silicium de type p dopées au bore souffrent depuis longtemps d'une dégradation attribuable à la lumière (LID), comme on l'appelle, dès la première irradiation lumineuse. Avec l'adoption de la structure cellulaire PERC dans les dernières années, le problème de la LID associé aux cellules solaires faites avec des plaquettes de silicium dopées au bore s'est accentué. L'utilisation de plaquettes de silicium dopées au gallium peut atténuer efficacement ce problème, de manière à assurer un rendement plus stable et supérieur à long terme sur le plan de la production d'énergie pour les modules photovoltaïques comprenant des cellules solaires fondées sur des plaquettes de silicium de type p.

M. Jin Baofang, président du conseil d'administration de JA Solar, affirme que « l'utilisation de plaquettes de silicium dopées au gallium pour l'application aux cellules solaires produit assurément une meilleure performance des cellules solaires et des modules photovoltaïques, et améliore aussi leur fiabilité à long terme. À titre de détenteur de brevets touchant plusieurs technologies novatrices, dont la technologie PERC biface en Chine et dans d'autres pays, JA Solar profite de la protection de la PI et soutient celle-ci depuis toujours. Nous apprécions grandement le fait que Shin-Etsu Chemical concède à JA Solar ses droits de PI touchant la technologie de silicium cristallin dopé au gallium, ce qui est une étape importante pour JA Solar dans le lancement de technologies sophistiquées et dans le soutien de la protection de la propriété intellectuelle au sein de l'industrie. JA Solar continuera de développer et de fournir des produits photovoltaïques de haute performance et des solutions énergétiques propres à sa clientèle internationale par l'entremise de l'innovation technologique et de l'amélioration continue du rendement. »

SOURCE JA Solar Co., Ltd.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Xiaorui Sun, +86-10-6361-1888, poste 1698, bj.sunxr@jasolar.com