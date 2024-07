SHENZHEN, Chine, 13 juillet 2024 /CNW/ - Le 5 juillet, le deuxième profil glucidique ambulatoire (AGP) et les produits thérapeutiques numériques (DTx), dirigés par le National Innovation Center for Advanced Medical Devices, commandité par l'AGP et le DTx Digital Therapeutics R&D Center (« R&D Center »), coparrainé par Shenzhen SIBIONICS Technology Co., Ltd. (« SIBIONICS »), a eu lieu à Shenzhen, en Chine. Des experts des soins de santé nationaux et étrangers se sont réunis au Sommet Forum pour explorer l'application de l'AMP dans le diagnostic et le traitement de précision du diabète, et les traitements numériques pendant le processus décisionnel de la pratique clinique dans le monde entier.

Shenzhen accueille la deuxième image de presse du Sommet AGP&DTx (PRNewsfoto/Shenzhen SIBIONICS Technology Co., Ltd.)

Le forum du sommet, organisé par le professeur Ji Linong, initiateur du centre de recherche et développement d'AGP&DTx en Chine et professeur clinique à l'hôpital populaire de l'Université de Pékin, a mis en vedette de grands experts en endocrinologie de Slovénie, d'Australie, d'Arabie saoudite, de Serbie, de Turquie, d'Algérie et d'ailleurs. Les experts ont exploré des sujets cruciaux, notamment le consensus de l'AGP, la base de données chinoise sur les patients atteints de diabète, le système de pancréas artificiel et la gestion de la santé numérique. Ils ont également discuté des dernières avancées dans la technologie de gestion du diabète et de leurs applications pratiques dans la pratique clinique.

Lors de la conférence, le professeur Andrej Janež, chef du département d'endocrinologie du centre médical universitaire de Ljubljana en Slovénie, a souligné les progrès de la Chine dans la pratique clinique de l'AGP. Il a fait remarquer : « Ils ont mis au point un programme de formation sur l'AMP, et ils se lancent dans la recherche et l'utilisation de l'IA pour améliorer le diagnostic et guider les décisions thérapeutiques, ce qui mène à de meilleurs soins du diabète et facilite les applications de l'AMP. »

Afin d'intégrer les ressources mondiales et de stimuler l'innovation dans le diagnostic et le traitement du diabète, le Consortium international pour la recherche et le développement AGP&DTx a été fondé lors de ce forum. Cette initiative vise à normaliser les applications cliniques de l'AGP à l'échelle mondiale et à fournir une plateforme de collaboration et de partage des connaissances à l'échelle internationale pour améliorer le diagnostic et le traitement du diabète dans le monde entier.

À propos de SIBIONICS

Fondée en 2015, SIBIONICS s'engage dans la recherche et le développement et l'industrialisation des dispositifs médicaux implantables. En fusionnant la technologie de CGM de pointe avec des conceptions centrées sur les patients diabétiques, SIBIONICS s'efforce de repousser les limites de ce qui est possible dans les solutions personnalisées de gestion du diabète. Avec plus de 1 000 000 d'utilisateurs dans le monde, SIBIONICS est maintenant un symbole de fiabilité et d'innovation dans la gestion du diabète.

