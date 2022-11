ODENSE, Danemark, 29 novembre 2022 /CNW/ - Nature Energy Biogas A/S (« Nature Energy » ou la « Société »), un chef de file dans la production de biométhane et d'énergie renouvelable à partir de déchets organiques, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif en vertu duquel Shell Petroleum NV, une filiale à part entière de Shell plc (Shell), fera l'acquisition de 100 % de la Société pour une valeur d'entreprise totale de près de 2 milliards de dollars US (1,9 milliard d'euros).

Nature Energy possède et exploite 14 usines de biométhane à l'échelle industrielle et un pipeline de développement international d'environ 30 usines en Europe et en Amérique du Nord. La Société applique un modèle de conception-construction-possession-exploitation à tous ses projets. La position de chef de file de Nature Energy dans la production de biométhane à partir de déchets organiques repose sur trois facteurs clés du marché, soit la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la fourniture d'énergie locale, sûre et abordable et la résolution du problème de la quantité croissante de déchets organiques de façon circulaire.

Pour Shell, l'acquisition accroît encore la capacité de l'entreprise de travailler avec sa clientèle établie dans de multiples secteurs pour accélérer sa transition vers des émissions carboneutres. Elle soutiendra également l'ambition de Shell d'accroître de manière rentable sa production de carburants à faible teneur en carbone et son offre à la clientèle dans le cadre de ses activités de marketing de pointe orientées vers la clientèle.

Nature Energy est actuellement détenue par un consortium d'investisseurs institutionnels, dont Davidson Kempner Capital Management LP, Pioneer Point Partners et Sampension (collectivement, le « Partenariat NGF »), ayant une grande expérience dans le développement et la construction de leaders du marché européen dans les secteurs de la transition énergétique et de l'environnement.

Au cours des cinq dernières années, Nature Energy a connu une phase de croissance organique et non organique intensive grâce à des investissements stratégiques. Le nombre d'usines en activité est passé de 4 à 14 et sa production de biométhane est passée de 37 mm m3 (environ 1,3 mm MMBtu/an) à environ 180 mm m3 (environ 6,5 mm MMBtu/an) aujourd'hui. Nature Energy a développé une série d'initiatives technologiques visant à augmenter le rendement du biométhane et à monétiser d'autres flux de production. L'entreprise a pris de l'expansion à l'échelle internationale en France, aux Pays-Bas et en Amérique du Nord, et emploie plus de 400 personnes dans le monde entier, soit cinq fois plus qu'au début de cette période.

Voici la déclaration de Jesper Lok, président du conseil d'administration de Nature Energy :

« Sous la direction du partenariat NGF, Nature Energy est devenu l'un des principaux producteurs de biométhane à partir de déchets organiques et a mis au point un processus de production commerciale normalisé à grande échelle au Danemark, qui permet d'augmenter le rendement des cultures à la ferme. Sous la nouvelle propriété de Shell, notre équipe continuera à faire avancer sa vision unique consistant à débloquer de précieuses ressources supplémentaires à partir de déchets tout en offrant une énergie sûre et abordable aux clients et en promouvant une économie circulaire. »

Ole Hvelplund, chef de la direction de Nature Energy, a commenté :

« Cette transaction ne serait pas possible sans l'ensemble de l'organisation de Nature Energy, nos employés talentueux et dévoués, nos partenaires industriels, ainsi que nos investisseurs - qui ont toujours cru en notre mission et ont apporté des contributions inestimables à la croissance et au succès de Nature Energy. Nous attendons avec impatience la prochaine phase de croissance, et nous restons enthousiasmés par nos perspectives à court terme pour aider à répondre à la fois à l'insécurité énergétique actuelle et au potentiel à plus long terme de la capacité en matière de biométhane défini dans le plan REPowerEU. »

Voici la déclaration d'Huibert Vigeveno, directeur, du secteur aval de Shell :

« La capacité concurrentielle de Shell dans le domaine des carburants à faible teneur en carbone découle des capacités de toute la chaîne de valeur, qui combinent une organisation d'échange et d'approvisionnement de calibre mondial et un accès à une gamme distinctive de technologies et d'actifs de production. L'acquisition de Nature Energy ajoutera une plateforme de production européenne et un pipeline de croissance aux projets de gaz naturel renouvelable actuels de Shell aux États-Unis. Nous utiliserons cette acquisition pour construire une chaîne de valeur de gaz naturel renouvelable intégrée à l'échelle mondiale, à un moment où les politiques de transition énergétique et les préférences des clients annoncent une forte croissance de la demande au cours des prochaines années. »

La transaction, qui est soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles, devrait être conclue au premier trimestre de 2023.

J.P. Morgan Securities plc a agi en tant que conseiller financier unique du Partenariat NGF pour la vente de Nature Energy.

À propos de Nature Energy

Nature Energy est un chef de file dans la production de biométhane à partir de déchets organiques en Europe. Fondée en 1979 et établie au Danemark, Nature Energy a été un pionnier de la transition verte en développant, construisant et exploitant des usines de biogaz à l'échelle industrielle dans le monde entier. Nature Energy possède et exploite actuellement 14 usines de taille industrielle produisant environ 180 mm m3 (c. 6.5 mm MMBtu/an) de biométhane, a une usine supplémentaire en construction en France, et mise sur un pipeline robuste d'environ 30 projets en développement dans cinq pays. Depuis 2018, la Société est détenue par un consortium composé de Davidson Kempner Capital Management LP, Pioneer Point Partners et Sampension. Pour en savoir plus, consultez le site Nature Energy (nature-energy.com).

