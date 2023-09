Le défilé sera animé conjointement par Teala Dunn, actrice et influenceuse de renom, et accueillera un invité spécial, le célèbre styliste EJ King.

LOS ANGELES, 22 septembre 2023 /CNW/ - Le 24 septembre, SHEIN , un marché mondial intégré de produits de mode et d'art de vivre, présentera des articles de neuf de ses nouvelles collections automne/hiver dans un épisode spécial diffusé en direct de SHEIN Live : Front Row. La diffusion en direct, d'une durée de trois heures, sera animée conjointement par l'actrice et influenceuse de renom Teala Dunn et l'animatrice de SHEIN Renee Ariel , et le célèbre styliste EJ King participera à l'événement en tant qu'invité spécial.

Dimanche, à 17h, les amateurs pourront regarder le spectacle sur l'application SHEIN, ainsi que sur les pages Facebook, X, YouTube et Instagram @sheinofficial et @sheinus. Les téléspectateurs pourront découvrir les plus récentes tendances mode pour chaque type de corps et chaque occasion, soit lors de vos déplacements ou au bureau, ou lors d'un 5 à 7 ou d'une soirée romantique. Les vêtements présentés lors de cette diffusion de SHEIN Live : Front Row proviennent des neuf nouvelles collections de la marque, qui comprennent Iconic Chic, Totally Timeless, Comfy Cool, Street Style, Ready for Romance, It Girl, Boho Glam, Fits For All et SHEIN X.

« Depuis le premier jour, la mission de SHEIN est de rendre la mode accessible à tous, et à travers SHEIN Live : Front Row, nous sommes ravis de donner à tous les amateurs l'occasion de découvrir la mode aux premières loges », a déclaré George Chiao, président de SHEIN aux États-Unis. « Ce spectacle virtuel nous donne l'occasion de mettre en valeur notre vaste gamme de vêtements pour l'automne et l'hiver et permettra aux amateurs d'acheter des vêtements directement du défilé, à leur garde-robe. »

Un total de 10 millions de points SHEIN sera distribué tout au long de l'événement exclusivement dans l'application SHEIN. Les amateurs de la marque des quatre coins du globe pourront échanger ces points le 24 septembre.

SHEIN vous invite à partager sur les médias sociaux vos photos avec les vêtements achetés dans la foulée de la présentation de SHEIN Live : Front Row en identifiant @sheinofficial et @sheinus dans votre publication et en utilisant les mots-clics #FrontRowLive, #SHEINFW23 et #SHEINforAll.

À propos de SHEIN

SHEIN est un marché en ligne mondial intégré qui propose des catégories élargies de magasinage de produits de mode et d'art de vivre, des vêtements de marque SHEIN aux produits offerts par un réseau mondial de vendeurs, le tout à des prix abordables. SHEIN, qui a son siège social à Singapour, demeure déterminé à rendre la beauté de la mode accessible à tous, en tirant parti de sa méthode de production sur demande à la pointe de l'industrie depuis 2012, pour une industrie plus intelligente et mieux préparée pour l'avenir. Pour en savoir plus, visitez le www.SHEIN.com .

Relations avec les médias

Kate Fosha

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2218400/SHEIN_LIVESTREAM_LOGO_FRONTROW_BLACK_Logo.jpg

SOURCE SHEIN