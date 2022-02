SHEIN PRÉSENTE SON DÉFILÉ DE MODE VIRTUEL PRINTEMPS-ÉTÉ 2022 #SHEINFORALL

Célébrer la diversité par la mode - diffusion en continu dans le monde entier le 20 février à 13 h (HNP)

LOS ANGELES, 21 février 2022 /CNW/ - Le détaillant mondial de mode et d'art de vivre SHEIN présentera son défilé de mode virtuel printemps-été 2022 #SHEINforall. Le défilé en diffusion continue en direct mettra en vedette des mannequins du monde entier qui présenteront les styles et les tendances les plus populaires de la saison.

La technologie de l'écran vert sera utilisée pour donner vie à cette passerelle virtuelle à la fine pointe de la technologie. Le concept du défilé est la célébration de l'inclusion et de la diversité corporelle - #SHEINforall. Le défilé commencera dimanche 20 février à 13 h (HNP) et pourra être regardé au moyen de l'application gratuite de SHEIN et sur YouTube, Twitter, Instagram et Facebook.

LE SALON PRÉSENTERA CINQ THÈMES DE LA COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ 2022 DE SHEIN :

The Baddie : The Rule Breakers : Des tenues époustouflantes pour la personne qui aime faire la fête. Pour la femme audacieuse qui sait ce qu'elle veut. Des looks frais et jeunes qui brisent les frontières en puisant dans la nostalgie de l'an 2000. Les tendances vont et viennent, mais la mode alternative demeure.



The Off-Duty Model : The Modern Muse : Des looks qui passent de la piste à la vie de tous les jours. Ces looks sont pour la fille qui bouge et qui ne veut pas sacrifier le style pour le confort quand elle peut avoir les deux. Des trésors chics et intemporels conçus pour les amateurs de luxe. Un design pour les femmes de classe qui aiment être à l'avant-garde des tendances de la mode



The Streetheart : MARQUES PRÉSENTÉES : Coquet et charmant s'associent pour former un style qui incorpore le streetwear au pop moderne. Pour la fille qui veut être vue ou faire partie de la scène. SHEIN SXY I SHEIN SXY CURVE I GLOMODE I DAZY I Y2K

NOUVEAU. MAINTENANT. POUR TOUS.

À propos de SHEIN

Fondé en 2012, SHEIN est un détaillant en ligne de premier plan qui exerce ses activités à Guangzhou, à Singapour et à Los Angeles, ainsi que dans d'autres marchés clés. SHEIN rejoint les consommateurs dans plus de 150 pays et régions dans le monde entier. Nous privilégions le choix en offrant chaque jour plus de 6 000 nouveaux produits de mode, de beauté et d'art de vivre et plus de 600 000 articles. Nous avons pour mission d'aider les gens à exprimer leur individualité à travers les dernières tendances accessibles et abordables. Pour en savoir plus sur SHEIN, suivez-nous sur shein.com et instagram.com/sheinofficial.

