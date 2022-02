Shawinigan - Fermeture préventive du pont des Piles

SHAWINIGAN, QC, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route et ses partenaires qu'il doit procéder à la fermeture complète du pont des Piles, situé sur la route 155, à Shawinigan. Cette fermeture préventive est en vigueur à compter d'aujourd'hui et le demeurera jusqu'à ce que des travaux de renforcement du tablier de la structure soient réalisés.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a confirmé cette décision en compagnie de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, lors d'un point de presse.

Cause de la fermeture

L'analyse des données récentes démontre un état de dégradation du tablier du pont plus important et rapide que ce qui était anticipé. Tous les scénarios ont été envisagés pour éviter la fermeture. Malheureusement, la fermeture préventive complète représente la seule option permettant d'assurer la sécurité des usagers de la route.

Le Ministère est conscient des répercussions importantes de cette fermeture pour la région de la Mauricie et déploie tous les efforts pour entreprendre les travaux de renforcement le plus rapidement possible. La priorité est également accordée au projet de reconstruction du pont. Ce projet est en préparation et le début des travaux est prévu au cours des deux prochaines années.

Citations

« La décision de fermer ce pont est désagréable à prendre. Nous sommes conscients des répercussions et des désagréments qu'elle engendrera sur la circulation, mais nous devons agir de façon responsable. La sécurité des usagers ne peut faire l'objet d'aucun compromis et doit primer en toute situation. Je m'engage à faire tout ce qu'il faut pour que les travaux de reconstruction se déroulent aussi rapidement que possible et que la région récupère ce lien d'importance. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je serai en contact régulier avec mon collègue ministre des Transports pour suivre le dossier et nous allons collaborer de près pour le faire avancer. Je suis très consciente de toutes les répercussions de cette fermeture sur le quotidien des gens. Je sollicite la collaboration et la patience des usagers du pont et de toutes les personnes qui vivent à proximité des chemins de détour. Nous agissons pour la sécurité des citoyennes et citoyens de Shawinigan. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Faits saillants

Deux chemins de détour sont mis en place en fonction de l'itinéraire des usagers :

pour la circulation locale : l'autoroute 55, les routes 153 et 157, la 125 e Rue, le rang Saint-Mathieu , et les routes 359 et 153;

Rue, le rang , et les routes 359 et 153;

pour la circulation en transit : les routes 153 et 359, puis l'autoroute 40.

Des signaleurs seront positionnés à des endroits stratégiques des chemins de détour afin de favoriser la fluidité de la circulation, notamment lors des moments plus achalandés.

Le pont des Piles est un pont à poutre-caisson en béton précontraint. C'est la seule structure de ce type sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Chaque jour, 11 600 véhicules y circulent (données de 2019), dont 14 % de véhicules lourds.

Les travaux prévus ont pour but de renforcer le tablier par l'ajout de pylônes et de haubans qui reprendront une partie des charges imposées au tablier.

Parallèlement, le Ministère travaille activement à la préparation du projet de reconstruction.

La nouvelle structure sera un pont en arc en acier à tablier supérieur et sera située en aval de la structure existante.



Des travaux préparatoires de déboisement seront effectués en 2022 afin de préparer le terrain pour la future reconstruction.



Tous les efforts seront déployés afin d'amorcer les travaux de reconstruction au printemps 2023.

Liens connexes

Pont des Piles - Maintien et reconstruction

