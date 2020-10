SHASE dévoile une nouvelle identité et une campagne de changement social

SHERBROOKE, QC, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Soutien aux hommes agressés sexuellement - Estrie (SHASE) a dévoilé ce matin, lors d'une conférence de presse, une nouvelle identité de marque ainsi qu'une campagne de changement social diffusée partout à Sherbrooke à compter d'aujourd'hui.

« Au Québec, au moins un homme sur dix est victime d'agression sexuelle, d'abus ou d'attouchement mais cela reste encore très tabou, ce qui rend l'accès aux services ardu pour les survivants » a expliqué Max Lalonde, morning man pour Rythme 93.7 - 98.1 et nouveau porte-parole de SHASE. L'organisme offre des groupes de soutien aux victimes ayant pour but de les conscientiser aux impacts des agressions subies dans l'enfance sur leur vie adulte et à les outiller afin de mieux vivre leur quotidien. « Chez SHASE, chaque année nous sommes en contact avec 125 hommes qui ont vécu une ou plusieurs formes de violences allant du harcèlement à l'agression sexuelle. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg », souligne Alexandre Tremblay-Roy, directeur général de SHASE. « La campagne que nous lançons ce matin est née du besoin impératif de rejoindre tous les hommes qui ne se reconnaissent pas actuellement comme victime et ne vont pas chercher d'aide ».

La campagne de changement social - tout comme la nouvelle identité de marque de l'organisme - a été réalisée par la firme sherbrookoise CIBLE. Le slogan « OUI j'ai été agressé et je suis un homme » met en lumière qu'au moins une victime d'agression sexuelle sur 10 est un homme et que ceux-ci vivent aussi avec les répercussions de ces violences et ont droit d'être entendus et soutenus. À la fois provocatrice et naïve, l'affiche montre une personne de face et de dos cachant ses parties intimes sans identifier ni son âge ni son sexe mettant ainsi le focus sur l'essence de l'agression soit l'absence de consentement. « Nous voulions que ce soit une campagne spécifique pour les hommes de toutes orientations, car les messages ne s'adressent jamais à eux en tant que victimes et nous voulons qu'ils se sentent rejoints et qu'on parle de leur réalité! » a expliqué M. Tremblay-Roy. La campagne sera déployée sur les médias sociaux et en affichage traditionnel à plusieurs endroits stratégiques dans la Ville de Sherbrooke et dans les lieux publics partout en Estrie. Une publicité radio, mettant en vedette Max Lalonde sera également diffusée durant les prochains mois.

