ShareGate MCP intègre la gouvernance de Microsoft 365 dans Claude, ChatGPT et Copilot pour les professionnels de l'informatique

La solution met en évidence les risques de partage excessif d'informations, effectue des vérifications de préparation à l'IA et permet aux professionnels des TI d'agir à partir d'informations exploitables, le tout dans la même interface de clavardage.

MONTRÉAL, 23 juin 2026 /CNW/ - ShareGate, la principale plateforme de migration et de gouvernance Microsoft 365 reconnue par plus de 100 000 professionnels des TI pour sa simplicité inégalée, a annoncé la disponibilité de ShareGate MCP, la première solution permettant aux professionnels des TI de gérer Microsoft 365 directement à partir de l'outil d'IA de leur choix. À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs de ShareGate Protect peuvent obtenir un accès anticipé à Claude, ChatGPT et Microsoft Copilot en utilisant une bibliothèque d'invites prêtes à l'emploi.

L'évaluation, l'identification et la correction de l'expansion incontrôlée de Microsoft 365 obligent généralement les équipes informatiques à passer d'un outil à l'autre sans réelle interopérabilité, ce qui rend la gouvernance presque impossible à maîtriser. ShareGate MCP comble cette lacune. Grâce à cette solution, les données de gouvernance, les signaux de risque et les mesures correctives sont accessibles au moyen d'une seule conversation, dans n'importe quelle langue, ce qui permet de repérer et de résoudre les problèmes liés aux locataires sans interrompre le flux de travail.

Lancement de ShareGate MCP avec quatre fonctionnalités principales.

Disponibles dès maintenant :

Informations sur les locataires via une conversation naturelle : Les professionnels de l'informatique peuvent déterminer les risques liés aux accès, les risques de partage excessif d'informations et la préparation à l'IA, approfondir les problèmes et exporter les données à la demande. Aucun générateur de rapports ni tableau de bord n'est requis.

Les professionnels de l'informatique peuvent déterminer les risques liés aux accès, les risques de partage excessif d'informations et la préparation à l'IA, approfondir les problèmes et exporter les données à la demande. Aucun générateur de rapports ni tableau de bord n'est requis. Rapports de gouvernance personnalisés en une seule requête : Entièrement personnalisables avec exportation PDF intégrée. Les partenaires peuvent ajouter le nom et le logo du client et produire des rapports pour plusieurs locataires en une seule conversation.

Disponibles en juillet 2026 :

Création automatisée de politiques de gouvernance au moyen d'invites de conversation : L'outil d'IA rédige des politiques en mode pause. Un humain les active explicitement, ce qui permet aux équipes informatiques de garder un contrôle total de ce qui est en fonctionnement.

L'outil d'IA rédige des politiques en mode pause. Un humain les active explicitement, ce qui permet aux équipes informatiques de garder un contrôle total de ce qui est en fonctionnement. Correction pendant la conversation : Chaque changement déclenche un aperçu en langage naturel avant son exécution. Rien n'entre en exploitation sans confirmation explicite.

Selon un sondage ShareGate mené en 2026, 71 % des professionnels des TI affirment que leur charge de travail en matière de gouvernance a augmenté depuis le déploiement de l'IA.

« La gouvernance n'a jamais été centralisée en un seul endroit, parce que rien n'a jamais été conçu pour l'accueillir », a déclaré Benjamin Niaulin, vice-président des produits chez ShareGate. « Les outils d'IA sont devenus un autre centre administratif que les TI ont dû ouvrir pour répondre à une question. Avec ShareGate MCP, nous avons fait un pari différent : regrouper le travail dans l'outil que vous utilisez déjà. »

Pour les intégrateurs de systèmes mondiaux (GSI) et les partenaires Microsoft, ShareGate MCP fait de la gouvernance de Microsoft 365 une pratique évolutive à marge élevée. Un conseiller peut effectuer des vérifications de l'état de préparation à l'IA, produire des rapports de marque et atténuer les risques pour plusieurs clients locataires, permettant ainsi d'accroître les capacités et de créer une source de revenus reproductible.

ShareGate collabore avec les principaux partenaires Microsoft, dont Avanade, pour s'assurer que la solution est alignée sur la manière dont les conseillers Microsoft 365 les plus expérimentés servent les clients à l'ère de l'intelligence artificielle.

« Les entreprises subissent des pressions croissantes pour moderniser la collaboration, renforcer la gouvernance et préparer leurs environnements Microsoft 365 à l'adoption de l'IA, tout en maintenant la sécurité et le contrôle opérationnel », a déclaré James Dierks, responsable de la pratique Effectifs IA aux États-Unis chez Avanade. « Chez Avanade, nous aidons nos clients à composer avec cette complexité en combinant notre expertise approfondie de Microsoft à des stratégies de gouvernance, de sécurité et d'adoption qui offrent une valeur commerciale à long terme. Grâce à notre collaboration avec ShareGate, les entreprises peuvent obtenir une meilleure visibilité sur leurs environnements Microsoft 365 et simplifier les flux de travail de gouvernance directement au sein des outils que les employés utilisent déjà, ce qui permet d'accélérer la préparation sécuritaire et responsable à l'IA à grande échelle. »

Depuis deux décennies, ShareGate aide les équipes informatiques à gérer chaque changement majeur de Microsoft, de l'environnement sur site à l'infonuagique et de SharePoint à Microsoft 365. ShareGate MCP est pensé pour le prochain. L'IA met à l'essai deux éléments en même temps : Si les entreprises disposent des bases de gouvernance nécessaires pour une mise en œuvre correcte et si les outils sur lesquels les professionnels des TI s'appuient peuvent suivre le rythme du travail.

« Tout le monde se précipite pour adopter l'IA, et il est difficile de bien le faire. L'IA crée une toute nouvelle surface, avec un tout nouveau niveau d'exposition, et la gouvernance n'a jamais eu autant d'importance », a déclaré Simon De Baene, PDG et cofondateur de Workleap. « Pendant longtemps, elle a vécu dans un document Word poussiéreux que personne ne lisait. Puis sont venus des outils qui faisaient de leur mieux pour donner une sorte de visibilité. Mais une solution que vous devez ouvrir chaque matin et dans laquelle vous devez cliquer un peu partout ne peut pas suivre le rythme de ce qui se passe. La gouvernance doit être toujours active et pleinement intégrée à vos flux de travail quotidiens. ShareGate MCP est notre manière de concrétiser cela. Nous favorisons une approche agentique de la gouvernance qui n'était tout simplement pas possible auparavant. »

ShareGate MCP est disponible dès aujourd'hui pour les utilisateurs de ShareGate Protect avec un processus d'installation manuel. Des connecteurs Claude, ChatGPT et Copilot seront déployés au cours des prochaines semaines.

Pour obtenir des invites prêtes à l'emploi et en savoir plus sur ShareGate MCP, visitez https://sharegate.com/mcp

À propos de ShareGate

ShareGate est la principale plateforme de migration et de gouvernance de Microsoft 365, plébiscitée par plus de 100 000 professionnels des TI pour sa simplicité inégalée.

Elle offre le moyen le plus simple, le plus fiable et le plus abordable de transférer des données d'entreprise vers Microsoft 365. Que ce soit pour une migration depuis Google Workspace, des partages de fichiers, Exchange Online, SharePoint sur site (on-premises) ou entre locataires (tenant-to-tenant), ShareGate accomplit le travail sans mauvaises surprises. De la transformation infonuagique à l'intégration des fusions et acquisitions, la solution simplifie les choses.

ShareGate aide également les entreprises à garder le contrôle une fois la migration de leurs données effectuée. Ses puissantes fonctionnalités de gouvernance permettent aux utilisateurs d'évaluer les environnements, de découvrir les problèmes et d'appliquer des correctifs sur-le-champ, afin que tout reste propre, sécurisé et optimisé. Elle jette les bases d'un déploiement sécuritaire de Microsoft Copilot au sein des entreprises.

ShareGate est développé par Workleap Technologies, un éditeur de logiciels basé à Montréal.

Personne-ressource pour les médias

Tanner Garza

PANBlast pour ShareGate

[email protected]

SOURCE ShareGate