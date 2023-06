ORLANDO, Floride, 20 juin 2023 /CNW/ - Shapellx, une marque de sous-vêtements féminins de maintien de premier plan, a annoncé sa collaboration avec Clean the World, un organisme sans but lucratif voué à la promotion de l'hygiène et du recyclage, à la suite du lancement de son dernier produit, le combiné de soutien quotidien PowerConceal, qui est fabriqué à partir de matériaux durables et de tissus de grande qualité.

Shapellx et Clean the World Le combiné de soutien quotidien PowerConceal™ de Shapelinx

Ce partenariat est une avancée remarquable dans le renforcement de l'engagement de Shapellx à contribuer au développement durable. Clean the World, qui est reconnu pour sa contribution exceptionnelle au recyclage du savon et d'autres produits d'hygiène, transforme les déchets en outils vitaux pour les communautés défavorisées du monde entier. Motivés par la mission commune d'être entièrement écoresponsables d'ici 2025, les deux parties ont vu la collaboration comme une occasion d'apprendre et d'harmoniser leurs efforts pour créer des protocoles de développement durable à l'échelle locale et mondiale que la population et d'autres entreprises pourront suivre.

« Chez Shapellx, nous sommes passionnés par la création de produits qui renforcent l'autonomie des femmes. Mais en même temps, nous sommes déterminés à devenir la première marque de vêtements de soutien entièrement durables et écologiques au sein du marché grand public », a déclaré Shane, directeur du marketing de Shapellx. « Des gens de Shapellx ont récemment passé une journée au centre de traitement de Clean the World et participé activement aux activités de recyclage, et nous avons pu constater par nous-mêmes l'impact des efforts de recyclage sur l'amélioration de la vie des gens : c'était révélateur. Notre objectif est maintenant de pousser plus loin notre réflexion et d'appliquer les principes que nous avons appris à d'autres aspects de notre marque. »

Dans le respect du développement durable, le tout nouveau produit de Shapellx, le combiné de soutien quotidien PowerConceal est un autre excellent exemple de l'incarnation des valeurs écologiques de l'entreprise. Fait de nylon recyclé, ce combiné de soutien offre un confort et un soutien exceptionnels et épouse les formes de façon remarquable.

En utilisant des matériaux recyclés, la production de PowerConceal réduit considérablement le gaspillage et diminue son impact environnemental tout en offrant des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins des femmes modernes. Avec le lancement de PowerConceal, Shapellx invite les femmes à aimer leur corps, à renforcer leur estime de soi et, en même temps, à faire des choix durables. Grâce à sa conception créative et soigneusement réfléchie, la marque démontre que la mode peut être à la fois élégante et durable.

« De plus en plus de femmes recherchent des produits qui améliorent leur apparence et correspondent à leurs valeurs. La mise en marché de nos combinés de soutien quotidien PowerConceal, Shapellx permet aux femmes de faire des choix ayant une incidence positive », a poursuivi Shane.

Grâce à cette nouvelle collaboration et à la mise sur le marché de ce produit, Shapellx a fait d'importants progrès dans son parcours vers le développement durable, en mettant en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement. En s'associant à Clean the World, Shapellx renforce sa position de chef de file dans les pratiques de développement durable au sein de l'industrie de la mode, faisant la promotion d'une économie circulaire et inspirant d'autres entreprises à adopter des pratiques plus durables.

Pour en savoir plus sur Shapellx, son engagement envers le développement durable et ses combinés de soutien quotidien PowerConceal, visitez le site Web officiel à https://bit.ly/3CyA33q .

À propos de Clean the World

Clean the World est un organisme de santé mondial déterminé à améliorer la qualité de vie des communautés vulnérables grâce à des initiatives d'accès à l'eau potable, d'assainissement et d'hygiène. L'organisme récupère le savon et d'autres produits d'hygiène jetés dans les hôtels, les recyclent et les distribuent aux gens dans le besoin, ce qui contribue à prévenir les maladies et favorise la propreté dans le monde entier.

À propos de Shapellx

Shapellx est une marque de premier plan qui se spécialise dans les sous-vêtements de maintien et combinés de maintien. En mettant l'accent sur la création de produits et de procédés durables, Shapellx offre une gamme de solutions de haute qualité, confortables et élégantes qui rehaussent la beauté naturelle tout en réduisant au minimum l'impact environnemental. Misant sur des conceptions innovantes et une approche centrée sur le client, Shapellx continue de redéfinir le secteur des sous-vêtements de maintien, aidant les femmes du monde entier à aimer leurs courbes et à avoir confiance en elles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2105882/11111.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2105883/1_1.jpg

SOURCE Shapellx

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yiping Guo, [email protected]