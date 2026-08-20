Shanghai Electric contribue à une opération record de soutage en biométhanol

SHANGHAI, 20 août 2026 /CNW/ -- Le 17 août, Shanghai Electric Company (SEHK : 02727, SSE : 601727) s'est associée à Shanghai International Port Group et CMA CGM Group pour mener une opération de soutage de biométhanol d'un volume total de 8 000 tonnes métriques, la plus importante opération de soutage de biométhanol jamais réalisée. La cérémonie de soutage au port de Yangshan de Shanghai s'intitulait « Green Fueled Globe, Lead the Future ».

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Le principal fournisseur de biométhanol pour cette opération était le projet de méthanol vert Taonan de Shanghai Electric. Cette opération marque non seulement une avancée importante dans le volume d'approvisionnement, mais indique également que le projet Taonan assure une production stable et des livraisons à grande échelle.

Ce succès repose sur une chaîne d'approvisionnement interprovinciale de carburant vert entièrement connectée qui sert de soutien de base. Lors de la Conférence internationale de Shanghai sur le développement durable des carburants verts tenue le 30 juin de cette année, Shanghai, Jilin et Liaoning ont officiellement lancé le corridor de transport des carburants verts construit conjointement. Cet axe établit l'itinéraire d'expédition du méthanol du nord au sud : production au site Taonan à Jilin, transport en commun et stockage au port de Dalian et soutage final au port de Shanghai.

En tant que base de capacité de production principale du corridor de transport, le projet de méthanol vert Taonan de Shanghai Electric tire parti des abondantes ressources éoliennes et solaires locales de Jilin ainsi que de la biomasse d'alimentation. Déployant des systèmes de procédé complets et de l'équipement de base développés de façon indépendante, l'installation est la première usine à grande échelle au monde à fabriquer du biométhanol en combinant l'électricité verte et la biomasse. Elle répond aux exigences de soutage de navires de l'International Shipping Center de Shanghai et apporte un soutien crucial au développement des trois grands centres de ravitaillement en carburant vert pour le transport maritime international.

Shanghai Electric continuera de se concentrer sur l'ensemble de la chaîne industrielle couvrant la production, le stockage, le transport et l'application de combustibles verts diversifiés. L'entreprise intensifiera la recherche sur les technologies clés et modernisera sans relâche sa chaîne intégrée de solutions de carburant vert. En misant sur l'innovation portée par la technologie pour stimuler le progrès industriel, Shanghai Electric coopère avec ses partenaires afin d'accélérer la construction du projet intégré de méthanol vert et de carburant d'aviation durable (SAF) couplé à l'hydrogène vert et à la gazéification de la biomasse (phase II de Taonan). L'entreprise améliorera constamment sa capacité d'approvisionnement à grande échelle en carburant vert pour les secteurs de l'aviation et maritime. Shanghai Electric poursuivra ses efforts pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux chinois en matière de double carbone et pour accélérer la transition mondiale vers une énergie propre à faible émission de carbone.

SOURCE Shanghai Electric

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