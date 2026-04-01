GEORGETOWN, ON, le 1er avril 2026 /CNW/ - Shaklee® Canada, une pionnière de la nutrition fondée sur des données scientifiques, célèbre son 50e anniversaire à un moment d'engouement extraordinaire pour la marque, après une année record, alimentée par une communauté très engagée, des innovations stratégiques et un intérêt croissant des consommateurs pour le mieux-être et la longévité.

Depuis sa fondation en 1976, Shaklee Canada a construit une communauté de confiance grâce à des Canadiens qui aident les Canadiens, centrée sur l'aide à autrui pour paraître, se sentir et vivre plus jeune, plus longtemps. Cette mission - aider tout le monde à Vivre sans limite d'âge - résonne plus fortement que jamais. Au cours de la dernière année, Shaklee Canada a enregistré une croissance des ventes de produits de 58 %, ce qui scelle sa meilleure performance depuis plusieurs décennies.

La marque a également connu une croissance significative de sa communauté, avec une hausse de 38 % et plus de 17 000 nouvelles personnes rejoignant la communauté Shaklee, à la recherche de solutions cliniquement appuyées, pour vieillir en bonne santé. Cet élan reflète la force de la communauté des ambassadeurs Shaklee, qui continue de relier la science de la santé de pointe au mieux-être pratique et quotidien.

En tête du mouvement de la longévité

Une nouvelle génération de consommateurs soucieux de leur santé se tourne vers Shaklee pour son accent sur la longévité et le mieux-être préventif. Cette dynamique a été renforcée par l'acquisition des droits sur Liquid BioCell®, une technologie de collagène établie de longue date et étudiée cliniquement, qui a permis d'offrir la catégorie de la supplémentation en collagène d'aujourd'hui, ainsi que par la demande croissante de nutrition fondamentale et de protéines.

Alors que le marché canadien du bien-être continue de se tourner vers le bien-être proactif, le modèle dirigé par les ambassadeurs Shaklee s'avère particulièrement pertinent pour les consommateurs à la recherche à la fois de produits fiables et d'un accompagnement personnalisé.

Une marque emblématique portée par une nouvelle énergie

« Ce qui rend cette étape particulièrement significative, c'est que notre croissance est stimulée par les deux côtés de l'entreprise - une forte demande de la part des clients loyaux de longue date et des nouveaux clients découvrant Shaklee, parallèlement à l'élan croissant de notre communauté d'ambassadeurs », a déclaré Jackie McClements, directrice générale de Shaklee Canada. « Cette combinaison crée une énergie rare pour une entreprise avec notre histoire. Cela témoigne non seulement de la force de notre communauté, mais aussi de la pertinence croissante des solutions de mieux-être, conçues pour soutenir la longévité. »

Pour célébrer son 50e anniversaire, Shaklee Canada organisera un événement national pour sa communauté d'ambassadeurs, honorant les chefs d'entreprise qui ont participé à l'établissement de la marque au cours des cinq dernières décennies, tout en regardant vers une nouvelle ère d'innovation dans la science de la longévité.

À propos de Shaklee®

Shaklee Canada est une entreprise de mieux-être et de longévité de premier plan fondée par le Docteur Shaklee, qui a inventé la première multivitamine en Amérique du Nord il y a plus de 100 ans. Aujourd'hui, Shaklee redéfinit ce qui est possible pour la santé humaine grâce à Vivre sans limite d'âge - un mouvement visant à influencer l'âge biologique en unissant l'innovation scientifique, les solutions cliniquement éprouvées et une communauté dynamique d'ambassadeurs du mieux-être. Soutenue par plus de 120 études cliniques, Shaklee permet aux gens de paraître, de se sentir et de vivre plus jeunes, plus longtemps. En tant que pionnière de la durabilité, Shaklee a été la première entreprise au monde à être carboneutre et aujourd'hui, notre mission est poursuivie par une communauté mondiale croissante de membres et d'ambassadeurs partout au Canada.

BioCell®, BioCell Collagen®, Liquid BioCell® et Collagen/HA Matrix Technology® sont des marques enregistrées de Biocell Technology LLC.

SOURCE Shaklee Canada

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