Redéfinir le luxe et le développement durable dans le nord-ouest du Pacifique

MIAMI, 3 juin 2024 /CNW/ - SH Hotels & Resorts, la société de gestion de marque hôtelière durable fondée par le visionnaire de l'hôtellerie Barry Sternlicht, a annoncé aujourd'hui son intention de prendre le contrôle de l'hôtel Pan Pacific de Seattle, qui sera transformé en 1 hôtel Seattle en 2025. Situé dans le quartier tendance de South Lake Union, l'hôtel est reconnu pour son emplacement idéal : près du centre-ville, de l'aréna Climate Pledge et du siège social d'Amazon. Les vues de l'hôtel sont spectaculaires, bon nombre des chambres surplombant la célèbre Space Needle de Seattle. Tout au long du processus de transformation, la propriété continuera d'accueillir des invités, offrant une hospitalité ininterrompue dans le contexte de l'évolution vers un sanctuaire très attendu inspiré de la nature. Lorsqu'il deviendra 1 Hotel Seattle, la propriété réinventée fusionnera le luxe durable et le pouvoir réparateur de la nature, une marque de commerce de 1 Hotels, la marque hôtelière axée sur la mission.

SH Hotels & Resorts transformera le Pan Pacific Hotel de Seattle en 1 Hotel Seattle King Room at 1 Hotel Seattle, ouverture en 2025 Avec l’aimable autorisation de SH Hotels & Resorts

« Le fait d'entreprendre la transformation du Pan Pacific en 1 Hotel Seattle représente une aspiration de longue date de SH Hotels & Resorts à établir une présence à Seattle, une ville réputée pour ses initiatives progressistes en matière de développement durable, a déclaré Barry Sternlicht, fondateur de 1 Hotels et président de SH Hotels & Resorts. « Cette initiative incarne notre engagement envers le développement durable et souligne notre foi dans l'impact profond de la nature. »

« Nous sommes ravis de redéfinir le luxe dans le nord-ouest du Pacifique, a déclaré Raul Leal, chef de la direction de SH Hotels & Resorts, la société mère de 1 Hotels. « Le nouvel hôtel présentera des intérieurs méticuleusement organisés qui célèbrent le riche patrimoine d'artisanat de la ville et qui mettent en valeur notre approche de conception biophilique avec une offre d'aliments et de boissons dynamique. « Chaque aspect de l'hôtel témoigne de notre dévouement à créer des expériences inoubliables pour les voyageurs et les résidents, mettant en valeur notre engagement envers le développement durable et les expériences personnalisées. »

« Nous sommes ravis de nous associer à SH Hotels & Resorts pour transformer la propriété en un nouvel hôtel de luxe qui servira de lieu de rassemblement unique pour les visiteurs et la collectivité locale. » Ben Rowe, associé directeur de KHP Capital Partners. « L'engagement de la marque 1 Hotel envers le développement durable est particulièrement important pour nous et convient parfaitement à la région. »

Inspiré de l'environnement naturel époustouflant, le 153-room 1 Hotel Seattle offrira une expérience immersive qui célèbre le patrimoine unique de la région. En entrant dans le grand hall, les invités seront enveloppés dans un sentiment de sérénité et de tranquillité, d'un magnifique mur vivant de verdure luxuriante à un escalier sculpté à la mode à partir de bois récupéré et de pierre empilée.

L'expérience culinaire au 1 Hotel Seattle s'annonce comme un autre point saillant, avec un restaurant de destination phare offrant un menu inspiré des saveurs variées et fraîches du nord-ouest du Pacifique. 1 Le 1 Hotel Seattle offrira également une gamme de commodités axées sur le bien-être conçues pour rajeunir le corps et nourrir l'âme, y compris un centre de conditionnement physique léger équipé d'équipement de pointe.

Les chambres et les suites feront l'objet d'une transformation complète, offrant aux invités un sentiment renouvelé de luxe et de confort. Chaque espace sera soigneusement conçu pour refléter l'engagement de l'hôtel à l'égard de la durabilité et du savoir-faire, avec des finitions de bois récupérées, des menuiseries revêtues de pierre, des meubles sur mesure en bordure de toit et des œuvres d'art de la mousse. Le long des corridors, les invités découvriront un sentiment d'élégance rustique avec des plantations soigneusement organisées mettant en valeur la beauté des forêts de la région.

Par-dessus tout, le 1 Hotel Seattle sera une destination où les invités pourront se plonger dans la beauté naturelle et la richesse culturelle du Nord-Ouest du Pacifique tout en profitant des normes les plus élevées de confort, de luxe et de durabilité.

À PROPOS DE SH HOTELS & RESORTS

SH Hotels & Resorts, une filiale de la société d'investissement privé mondiale Starwood Capital Group, est une entreprise de gestion de marque hôtelière durable qui exploite 1 Hotels, une marque de style de vie inspirée de la nature qui a été lancée en 2015 avec des propriétés à South Beach et à Manhattan et qui comprend maintenant Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (Chine), Toronto, San Francisco, Nashville, la propriété phare de la baie de Hanalei et la première propriété européenne de la marque à Mayfair (Londres), avec des projets en développement à Cabo San Lucas, Paris, Elounda Hills (Crète), Austin, Copenhague, Riyad, Melbourne, Seattle et San Miguel de Allende; Baccarat Hotels & Resorts, une marque de luxe qui a fait ses débuts en mars 2015 avec l'ouverture de sa propriété phare à New York, avec des projets en cours de développement à Brickell (Miami), Rome, Florence, Dubaï, Riyad et Maldives; et Treehouse Hotels, qui a été présenté en première à Londres en 2019 et avec des projets en cours de développement à Manchester, Silicon Valley, Brickell (Miami), Adelaide (Australie) et Riyad. Misant sur son expertise en marketing, en conception, en exploitation et en technologie, SH Hotels & Resorts est la force derrière certaines des marques hôtelières les plus révolutionnaires et les plus dynamiques au monde. Vous trouverez des renseignements supplémentaires à l'adresse shhotelsandresorts.com .

ENVIRON 1 HÔTEL

En tant que marque hôtelière de luxe axée sur le style de vie inspirée de la nature, 1 Hotels cultive le meilleur de la conception et de l'architecture durables, avec un confort extraordinaire et un niveau de service inégalé. 1 Hôtels - lancé en 2015 avec l'ouverture de propriétés exclusives à South Beach et à Manhattan's Central Park à Miami; suivi de Brooklyn, situé sur la rivière East, en février 2017; West Hollywood, sur Sunset Boulevard, en juin 2019; Sanya (Chine) en 2020; Toronto en 2021; San Francisco et Nashville en 2022; et en 2023, la propriété phare de la baie de Hanalei et Mayfair (Londres), la première propriété européenne de la marque, sont inspirées d'une idée simple : ceux qui voyagent dans le monde devraient également s'en soucier. Après tout, il s'agit d'un monde. 1 Les hôtels maintiennent cette vision en canalisant la nature grâce à des partenariats de conception et de cuisine, tout en établissant des liens avec la collectivité locale et en prenant des mesures durables pour faire une grande différence. La marque prend de l'expansion avec des propriétés en cours de développement à Cabo San Lucas, Paris, Elounda Hills (Crète), Austin, Copenhague, Riyad, Melbourne, Seattle et San Miguel de Allende. Pour en savoir plus, consultez le site 1hotels.com .

À PROPOS DE KHP CAPITAL PARTNERS

KHP Capital Partners est une société de capital-investissement immobilier axée sur les investissements dans des hôtels style de vie. L'entreprise, dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie, investit partout aux États-Unis, générant des rendements ajustés au risque supérieurs en mettant l'accent sur des critères d'acquisition rigoureux et en mettant en œuvre des stratégies de placement à valeur ajoutée qui tirent parti de la vaste expérience de l'entreprise en matière d'exploitation et de développement hôteliers. Depuis 2004, les fondateurs de KHP ont supervisé l'investissement et la gestion de cinq fonds KHP totalisant plus de 1,2 milliard de dollars en capitaux propres, qui ont été utilisés pour acquérir et développer 42 hôtels, pour un total de plus de 3 milliards de dollars d'investissement total. Pour en savoir plus, visitez le site www.khpcapitalpartners.com .

