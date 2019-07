Sezzle, une solution de paiement révolutionnaire, clôt son offre publique initiale à la bourse australienne

La plate-forme de type « Achetez maintenant, payez plus tard » connaissant la plus forte croissance lève 43,6 millions de dollars australiens pour renforcer sa présence sur le marché du commerce électronique américain et canadien et clôture son premier jour de négociation avec une hausse de 80 %

MINNEAPOLIS, 30 juillet 2019 /CNW/ -- Sezzle, Inc. (ASX : SZL ), la solution de paiement par acomptes provisionnels sans intérêt la plus appréciée par les consommateurs, a annoncé aujourd'hui son entrée à la bourse australienne (ASX). Les fonds mobilisés permettront à Sezzle de continuer à rechercher et saisir des opportunités de croissance en développant sa base de commerce de détail et son offre de produits via le financement du développement et de l'ingénierie de produits, des ventes et du marketing, de la science des données, de l'assistance clientèle et de la gestion.

Côtés à 1,22 dollar australien par action, les titres dépositaires CHESS (CDI) de la société ont clôturé le premier jour de négociation avec une hausse de 80 % à 2,20 dollars australiens, soit une valeur marchande d'environ 270 millions de dollars américains. La demande d'actions Sezzle a été largement sursouscrite et les actionnaires existants n'ont pas revendu leur participation.

Sezzle permet aux consommateurs d'échelonner leurs paiements en divisant les achats en quatre versements sans intérêt. Sezzle offre aux consommateurs la liberté d'acheter ce qu'ils souhaitent sans avoir à recourir à des cartes de crédit à taux d'intérêt élevé ou à d'autres options de paiement qui pourraient avoir une incidence défavorable sur leur cote de solvabilité. Sezzle propose une alternative plus intelligente aux options de crédit traditionnelles pour les jeunes acheteurs, en particulier les membres des générations Y et Z qui ont des antécédents de crédit faibles à nuls.

« Notre entrée en bourse montre que les investisseurs australiens connaissent bien les solutions de paiement de type "Achetez maintenant, payez plus tard". Le marché australien a plusieurs années d'avance sur l'Amérique du Nord en matière de possibilités de paiements échelonnés. », a déclaré Charlie Youakim, chef de la direction et co-fondateur de Sezzle, « Nous avons pu constater de première main que les États-Unis et le Canada étaient intéressés par notre plate-forme de paiement et nous sommes ravis de continuer à être les chefs de file de cette industrie en proposant la solution la plus conviviale pour les consommateurs autonomisant les jeunes sur le plan financier. »

La société s'est imposée comme la plate-forme de paiement privilégiée aux États-Unis pour les achats en ligne responsables. Au 30 juin 2019, Sezzle était disponible chez plus de 5 000 marchands actifs1, ce qui représente une croissance de 52 % par rapport au chiffre précédemment annoncé de 3 321 marchands actifs au 31 mars 2019. Cette évolution est due à la demande des acheteurs et des détaillants partenaires qui souhaitent offrir une solution de paiement plus transparente. L'ajout de Sezzle aux plates-formes de commerce électronique peut augmenter la taille des paniers jusqu'à 50 %, et toutes les transactions sont entièrement garanties par Sezzle et réglées à l'avance.

« Nous avons jusqu'à aujourd'hui connu une croissance phénoménale et cette injection de capital nous permettra d'intensifier nos efforts de vente et de marketing. », a déclaré Paul Paradis, cofondateur et directeur des recettes de Sezzle, « L'introduction en bourse de Sezzle sur l'ASX nous fournira les moyens nécessaires pour développer nos activités, évoluer dans de nouveaux marchés verticaux, investir dans la technologie et nouer des relations plus constructives avec nos clients. »

1 Les marchands actifs sont définis comme ceux ayant traité avec Sezzle au cours des 12 derniers mois.

À propos de Sezzle Inc.

Sezzle Inc. est une société de paiement axée sur la technologie, basée aux États-Unis et cotée à la bourse australienne des valeurs mobilières. Elle a pour mission d'autonomiser financièrement la prochaine génération. Sezzle fournit une plate-forme de paiement qui facilite les paiements rapides et sécurisés entre les acheteurs et les détaillants, via un plan de paiement échelonné à court terme et sans intérêt qui offre aux clients une proposition de valeur en matière de budgétisation et de financement.

Les CDI de Sezzle sont émis en vertu de la dispense d'enregistrement contenue dans le règlement S de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 pour les offres de titres faites hors des États-Unis. En conséquence, les CDI n'ont pas été et ne seront pas enregistrés aux termes de la loi américaine sur les valeurs mobilières ou des lois d'un État ou d'une autre juridiction américaine. En raison de leur dérogation au règlement S, les CDI sont des « valeurs mobilières restreintes » au sens de la règle 144 de la loi américaine sur les valeurs mobilières. Cela signifie que, pour les années à venir, il n'est pas possible de vendre des CDI sur le territoire des États-Unis ou à un ressortissant américain, à l'exception des acheteurs institutionnels qualifiés, sauf dans des circonstances très limitées jusqu'à la fin de la période de restriction, à moins que la revente des CDI ne soit enregistrée en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières ou en cas d'exemption. Afin d'appliquer les restrictions de transfert ci-dessus, tous les CDI émis portent une mention « FOR » indiquant la désignation du produit financier à l'ASX. Cette désignation empêche la vente de CDI à l'ASX à des ressortissants américains, à l'exclusion des acheteurs institutionnels qualifiés. Il demeure toutefois possible de transférer librement des CDI à l'ASX à un ressortissant américain, à condition qu'il soit un acheteur institutionnel qualifié. En outre, les opérations de couverture relatives aux CDI peuvent uniquement être effectuées conformément à la loi américaine sur les valeurs mobilières.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.sezzle.com.

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Pour les demandes des médias américains et canadiens, communiquer avec : Austin Rotter, téléphone : +1 (646) 862-6866, courriel : sezzle@5wpr.com ; pour les demandes des médias australiens, communiquer avec : Melissa Hamilton, téléphone : +61 (0)417 750 274, courriel : melissa.hamilton@mcpartners.com.au, https://sezzle.com

