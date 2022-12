Sezzle Up, un service d'inscription qui permet aux acheteurs de signaler leur comportement de paiement aux agences d'évaluation du crédit et d'aider à établir leur crédit, maintenant offert aux utilisateurs de Sezzle Canada

MINNEAPOLIS, le 29 déc. 2022 /CNW/ - Sezzle Inc. (ASX : SZL) (Sezzle or Company) // - Sezzle, une solution Buy Now, Pay Later au Canada, annonce aujourd'hui l'expansion de Sezzle Up, un produit de crédit à la consommation, sur le marché canadien.

Pour les Canadiens qui n'ont pas accès au crédit ou qui sont mal desservis, l'absence de cote de crédit et d'antécédents de crédit peut créer des obstacles pour obtenir leur premier produit de crédit, car de nombreux prêteurs hésitent à accorder du crédit aux consommateurs sans avoir d'antécédents de crédit ni de cote de crédit. Les consommateurs peuvent se retrouver dans une situation sans issue - incapables d'obtenir ce premier produit de crédit lorsqu'ils n'ont pas d'antécédents de crédit. Sezzle Up donne aux consommateurs la possibilité d'établir leur profil de crédit s'ils choisissent de le faire, en comblant l'écart entre le crédit mal servi et la capacité d'utiliser et de développer un crédit judicieusement.

Tout acheteur de Sezzle au Canada qui a effectué avec succès un paiement de commande complet peut choisir de participer au programme Sezzle Up. Grâce à Sezzle Up, les acheteurs pourront établir leur profil de crédit Equifax et voir leur limite de dépenses avec Sezzle.

Les utilisateurs admissibles de Sezzle Canada qui choisissent d'adhérer au programme voient leur comportement de remboursement soumis à Equifax Canada, ce qui permet aux utilisateurs de Sezzle qui ont un bon dossier de crédit, un faible dossier de crédit, un faible dossier de crédit ou qui n'ont pas d'antécédents de crédit du tout d'établir ou de bâtir une base de crédit dont ils ont grandement besoin pour leur bien-être financier.

« L'établissement du profil de crédit de nos utilisateurs est un objectif pour notre équipe depuis le premier jour - il s'agit de l'étape la plus progressiste de notre quête de démocratisation de la liberté financière, a fait remarquer Patrick Chan, directeur général de Sezzle Canada. La fonction de renforcement du crédit de Sezzle Up est un pilier monumental de notre engagement à l'égard d'un premier produit pour les consommateurs et renforce notre engagement à donner à la prochaine génération plus d'outils pour accroître son crédit. »

« Chez Equifax, nous nous concentrons sur l'aide aux collectivités mal desservies, aux jeunes, aux nouveaux arrivants au Canada et à d'autres personnes qui ont peu ou pas d'antécédents de crédit. Nous modernisons le système financier en fonction des réalités d'aujourd'hui, a déclaré Sandy Kyriakatos, chef des données d'Equifax Canada. Nous croyons aussi qu'il faut éduquer les consommateurs et leur donner le contrôle de leur avenir financier. Dans le cadre de cette mission, nous sommes ravis de travailler avec Sezzle. Ce type de données peut être puissant pour les consommateurs canadiens, ce qui contribue à leur santé financière. »

Pour en savoir plus et vous inscrire à Sezzle Up Canada, visitez le tableau de bord de votre client dans l'application Sezzle ou visitez https://my.sezzle.com/sezzle-up/ pour en savoir plus.

Explorez la vaste sélection de détaillants canadiens de Sezzle ici .

Pour en savoir plus sur la façon dont Sezzle permet aux acheteurs d'augmenter la taille des paniers, communiquez avec notre équipe ici.

À propos de Sezzle Inc.

Sezzle est une entreprise de technologie financière dont la mission est de rendre autonome financièrement la prochaine génération. La plateforme de paiement de Sezzle augmente le pouvoir d'achat de millions de consommateurs en offrant des plans de versements sans intérêt dans les commerces en ligne et les magasins. Lorsque les consommateurs présentent une demande, l'approbation est instantanée et leur cote de crédit n'est pas touchée, à moins qu'ils choisissent d'opter pour la fonctionnalité d'établissement d'antécédents de crédit appelée Sezzle Up.

Personne-ressource pour les médias aux États-Unis pour Sezzle :

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1445233/Sezzle_Logo.jpg

SOURCE Sezzle