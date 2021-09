Services Ricova Inc. poursuit son expansion en Montérégie en faisant l'acquisition de l'entreprise Jean-Pierre Guay Transport

BROSSARD, QC, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Services Ricova Inc., la seule entreprise intégrée de collecte, de tri et de revente de matières recyclables, de propriété entièrement québécoise, fait l'acquisition de Jean-Pierre Guay Transport Inc., une entreprise active depuis plus de 40 ans dans le Haut-Richelieu, et située à Saint-Blaise-sur-Richelieu.

Avec cette acquisition, Ricova veut plus que jamais démontrer son leadership comme entreprise de premier plan sur le marché québécois dans la collecte des matières résiduelles par conteneurs et la récupération des matières recyclables. Elle renforce, du coup, sa présence en Montérégie afin d'intervenir sur l'ensemble des problématiques liées au recyclage, à la gestion des matières résiduelles en mettant en place des solutions globales, innovantes et sur mesure pour ses clients.

« L'acquisition de Jean-Pierre Guay Transport Inc. est en lien avec notre stratégie de croissance visant à nous être le chef de file de la récupération et la valorisation des matières recyclables au Québec. Pour demeurer un leader dans notre domaine, nous devons sans arrêt créer de nouvelles occasions d'affaires. Avec cette acquisition, nous sommes bien positionnés pour propulser nos services encore plus loin », souligne Dominic Colubriale, président-directeur général de Services Ricova Inc.

Le montant global de la transaction demeure confidentiel.

À propos de Services Ricova Inc.

Services Ricova Inc. œuvre dans le domaine du transport et de la collecte des matières résiduelles et recyclables auprès d'entreprises privées et de plusieurs municipalités au Québec et ce, depuis vingt ans. Les matières recyclables représentent plus de 80 % des matières qu'elle collecte et transporte. Elle assure aussi l'opération et la gestion de centres de tri.

SOURCE Ricova International

Renseignements: Source : Services Ricova Inc.; Renseignements : Alexandre Lampron, Conseiller en communication d'entreprise et relations externes, [email protected], 514 971-2103

Liens connexes

https://ricova.com/en/