Services pour les jeunes de 12 à 25 ans - Une Aire ouverte s'établira à St-Georges en Beauce

SAINT-GEORGES, QC, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Accompagné du député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse, Samuel Poulin, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé aujourd'hui qu'une Aire ouverte s'établira à Saint-Georges, en Beauce.

La ville de Saint-Georges a été choisie comme point central pour l'implantation du site Aire ouverte en raison du taux de défavorisation chez les jeunes de la municipalité et des environs, afin d'optimiser les services qui leur sont offerts. Des jeunes sont actuellement consultés afin d'identifier le meilleur secteur pour accueillir les services d'Aire ouverte sur le territoire de la ville de Saint-Georges et déterminer les moyens de rejoindre les jeunes sur l'ensemble du territoire de la Beauce-Etchemin.

Rappelons qu'Aire ouverte est un lieu de services et un réseau de services intégrés pour les jeunes de 12 à 25 ans, particulièrement chez celles et ceux qui vivent des situations de vulnérabilité et qui sont réticents à aller chercher de l'aide. L'offre de service est en processus d'élaboration, en collaboration avec les jeunes de la communauté, les familles et les partenaires, afin de répondre aux besoins de la clientèle, en tenant compte de leur réalité et de leurs préoccupations pour ainsi être en complémentarité avec les services existants. Sur place, les jeunes pourront être soutenus par l'équipe Aire ouverte ou accompagnés vers d'autres partenaires intersectoriels pour recevoir du soutien sur un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher l'ensemble des sphères de leur vie. Elles peuvent être d'ordre relationnel, personnel ou familial.

Citations :

« Avec une approche repensée d'intervention auprès des jeunes, le projet Aire ouverte leur fournit l'accueil, l'appui, l'écoute et l'accompagnement dont ils ont besoin pour mieux affronter les défis propres à leur réalité. Les services offerts leur sont spécifiquement destinés, dans leur propre milieu. Il s'agit d'une formidable initiative, qui prend tout son sens dans le contexte préoccupant que nous connaissons, qui affecte les jeunes et soulève chez eux des questions légitimes quant à leur sécurité et à leur avenir. Ils méritent que nous les accompagnions le mieux possible dans leur cheminement afin de favoriser leur épanouissement au sein de la communauté. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Je suis très fier que Saint-Georges et la Beauce fassent l'objet d'un tel projet, qui démontre que nous avons à cœur de soutenir nos jeunes dans leur cheminement de vie, et de les aider à s'accomplir pleinement au sein de leur communauté. Il s'agit d'une autre magnifique réalisation qui permettra de mieux répondre aux besoins des jeunes, notamment en santé mentale mais également sur plusieurs autres plans. Je remercie l'ensemble des partenaires qui se sont mobilisés pour le développement de ce projet jusqu'à maintenant, de même que les jeunes qui y participent. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse

Faits saillants :

Notons que le projet repose sur la collaboration et la participation des jeunes dans l'élaboration de l'offre de services de proximité. La composition des comités de jeunes est déterminée dans un souci de refléter la diversité des jeunes qu'Aire ouverte vise à rejoindre, en ce qui a trait à l'âge, à l'environnement social et culturel et au parcours de vie. La participation des organismes communautaires et des autres partenaires intersectoriels sera un élément clé pour la réussite de ce projet.

Une analyse d'élaboration de contenu pour le site Web est d'ailleurs en cours avec l'aide des jeunes de la communauté.

Trois premiers sites Aire ouverte ont été implantés en 2018-2019 dans les régions de la Côte-Nord, de Laval et de Montréal. Un autre s'est ajouté à Grande-Rivière cet été, et d'autres sont très avancés dans leur déploiement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Montérégie et en Estrie. Afin que davantage de régions et de jeunes bénéficient d'Aire ouverte, 18 établissements supplémentaires, dont celui de la Chaudière-Appalaches, ont commencé leurs travaux au début de l'hiver dernier.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur Aire Ouverte : Aire ouverte : services pour les jeunes de 12 à 25 ans | Gouvernement du Québec (quebec.ca) et Projet Aire ouverte - CISSS de Chaudière-Appalaches (cisssca.com)

