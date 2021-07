Services pour les jeunes de 12 à 25 ans - Lancement du site Aire ouverte de Grande-Rivière

QUÉBEC, le 9 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Alors qu'il est présentement en tournée dans la région de la Gaspésie, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a souligné aujourd'hui le lancement du site Aire ouverte de Grande-Rivière.

Aire ouverte est un lieu de services et un réseau de services intégrés pour les jeunes de 12 à 25 ans. L'offre de service a été élaborée en collaboration avec les jeunes de la communauté, les familles et les partenaires afin de répondre aux besoins de la clientèle et de tenir compte de leur réalité et de leurs préoccupations. Il est possible d'y obtenir notamment des services en santé mentale ou physique. Sur place, les jeunes peuvent être accompagnés pour recevoir du soutien sur un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher l'ensemble des sphères de leur vie, qu'elles soient d'ordre relationnel, personnel ou familial.

Il est également prévu qu'une unité mobile permette à l'équipe d'Aire ouverte de Grande-Rivière ainsi qu'aux partenaires concernés d'aller à la rencontre des jeunes qui se trouvent dans des secteurs plus éloignés.

L'équipe en place est composée de trois intervenants. Le projet bénéficie d'un fort soutien dans la communauté, tant de la part des partenaires que de la municipalité. Aire ouverte occupe d'ailleurs un local loué par la municipalité. Une salle de consultation médicale a notamment été aménagée.

Notons qu'un deuxième projet Aire ouverte sur le territoire de la Gaspésie est également développé à Gaspé.

Citations :

« Les points de service Aire ouverte visent à offrir aux jeunes des services qui leur sont spécifiquement destinés, dans leur propre milieu. Avec une approche repensée d'intervention auprès des jeunes, le projet Aire ouverte leur fournit l'accueil, l'appui, l'écoute et l'accompagnement dont ils ont besoin pour mieux affronter les défis propres à leur réalité. Il s'agit d'une formidable initiative, qui revêt une importance particulière dans le contexte de la pandémie qui nous a tous affectés. Je suis très heureux de découvrir et de rencontrer les équipes qui feront vivre ce projet à Grande-Rivière. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Il s'agit d'un magnifique projet qui est lancé ici, à Grande-Rivière, et qui permettra d'améliorer la réponse aux besoins des jeunes, notamment en santé mentale, mais également sur plusieurs autres plans. Je remercie l'ensemble des partenaires qui se sont mobilisés et qui joignent leurs efforts pour développer et offrir des services adaptés. L'intérêt pour l'implantation d'Aire ouverte est manifeste dans la région, et j'en suis très fier. »

Jonatan Julien, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Notons que le projet repose sur la collaboration et la participation des jeunes dans l'élaboration de l'offre de services de proximité. La composition des comités de jeunes est déterminée dans un souci de refléter la diversité des jeunes qu'Aire ouverte vise à rejoindre, en ce qui a trait à l'âge, à l'environnement social et culturel et au parcours de vie.

Une analyse d'élaboration de contenu pour le site Web est d'ailleurs en cours avec l'aide des jeunes de la communauté. Des jeunes de Grande-Rivière s'impliqueront également dans un comité piloté par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il visera à établir certaines balises pour la reconnaissance de la participation des jeunes.

Trois premiers sites Aire ouverte ont amorcé leur implantation en 2018-2019 dans les régions de la Côte-Nord, de Laval et de Montréal. En plus des projets dans la région de la Gaspésie, d'autres sont très avancés dans leur déploiement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Estrie et en Montérégie. Afin que davantage de régions et de jeunes bénéficient d'Aire ouverte, 18 établissements supplémentaires ont commencé leurs travaux au début de l'hiver dernier.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur Aire ouverte : Aire ouverte : services pour les jeunes de 12 à 25 ans | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Renseignements: Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 418 446-5911