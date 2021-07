Services en réadaptation comportementale - 2 M$ pour une nouvelle unité pour les personnes manifestant un trouble grave du comportement à La Sarre

QUÉBEC, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - De passage dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé, accompagné du ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Pierre Dufour, qu'un montant de 2 millions $ permettra la transformation de la ressource à assistance continue (RAC) de La Sarre en une unité de réadaptation comportementale intensive (URCI).

Le ministre Carmant avait annoncé, en mai dernier, un financement important de 21 millions $ pour la consolidation de l'offre de services en réadaptation comportementale intensive pour les personnes ayant une déficience physique (DP), une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et manifestant un trouble grave du comportement (TGC). Une partie du financement global, soit 6 millions $, est destinée à transformer certaines RAC en URCI afin d'améliorer l'offre à cette clientèle.

Ce sont ainsi trois projets de démonstration qui seront mis sur pied, à hauteur de 2 millions $ par projet. En plus de celui de l'Abitibi-Témiscamingue, deux verront le jour dans les établissements de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et de la Montérégie-Ouest. Les URCI pour les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Capitale-Nationale seront destinées à une clientèle adulte, alors que le projet de la Montérégie-Ouest sera destiné aux enfants et adolescents.

Citations :

« Je suis heureux d'être dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue pour faire cette annonce, soit d'offrir de meilleurs services aux clientèles en DP-DI-TSA qui manifestent des TGC et de mieux répondre à leurs besoins. Nous avons annoncé des investissements importants en mai dernier, qui permettront notamment de transformer des RAC en lieux de soins et de services de réadaptation temporaires et réellement intensifs (URCI). Le projet de La Sarre permettra de déterminer les meilleures pratiques et de nous servir de modèle pour le développement de cette nouvelle offre de service dans toutes les régions du Québec. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Je suis très fier que notre région ait été retenue pour l'un des trois projets de démonstration et que notre gouvernement ait décidé de soutenir cette transformation. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes d'ici qui aident ces personnes à retrouver un fonctionnement leur permettant de s'intégrer socialement et d'avoir une qualité de vie optimale, dans un milieu de vie correspondant à leurs besoins et à leur niveau d'autonomie. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Je suis très heureuse de cette annonce de financement récurrent, qui permettra à l'équipe de la ressource d'assistance continue (RAC) de La Sarre de consolider l'offre de service par l'ajout d'une unité en réadaptation comportementale intensive, en plus d'offrir des services sécuritaires tant pour la clientèle que pour les intervenants. Cette nouvelle unité permettra, entre autres, de renforcer leur expertise auprès de la clientèle DI-DP-TSA. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Faits saillants :

Une somme additionnelle de 15 millions $, faisant partie de l'annonce du 27 mai 2021, vise le déploiement d'équipes de réadaptation comportementale intensive (RCI) auprès des clientèles concernées, dans tous les établissements du Québec ayant la mission spécialisée.





Ces équipes permettront d'assurer des services multidisciplinaires d'intensité requise. Elles auront entre autres à déterminer les causes des TGC, de même que les mesures préventives à adopter pour en atténuer les manifestations dans les différents milieux de vie, incluant le milieu familial et le domicile.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Renseignements: Source: Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 418 446-5911