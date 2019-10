Services de répit pour proches aidants - Une nouvelle maison Gilles-Carle à Montréal

MONTRÉAL, le 11 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, accompagnée de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, madame Chantal Rouleau, a annoncé aujourd'hui l'ouverture prochaine de la Maison Gilles-Carle Évasion, à Montréal, afin d'offrir davantage de soutien aux proches aidants de la région.

Les locaux de la Maison Gilles-Carle Évasion seront aménagés au 4e étage d'un nouveau complexe situé au 3530, rue Jean-Talon Ouest, et accueilleront 11 chambres. Cette Maison Gilles-Carle sera gérée par le Centre Évasion, une organisation qui œuvre depuis plus de 15 ans auprès des proches aidants et des aînés de la région. En plus des services de répit, les proches aidants pourront bénéficier de divers services offerts avec d'autres organismes du secteur, notamment du soutien psychosocial, des conférences et des ateliers. Les premiers usagers y seront accueillis dès novembre 2019.

Rappelons que les services de répit répondent aux besoins exprimés par les proches aidants. Le gouvernement s'est engagé à intensifier et à diversifier l'offre des services de répit au Québec, notamment en soutenant l'ouverture de 8 de ces maisons de répit au cours de son premier mandat. La Maison Gilles-Carle Évasion est déjà la quatrième annoncée, après celles de Brome-Missisquoi, de Boucherville et de Chicoutimi.

Citations :

« Mieux prendre soin des proches aidants est une priorité. Ces personnes dévouées doivent avoir accès à des services de répit, et cette nouvelle Maison Gilles-Carle répond à ce besoin auprès des Montréalais. Notre gouvernement intensifie ainsi son offre de services de répit, tel qu'il s'est toujours engagé à le faire, à travers le déploiement de ces milieux chaleureux et sécuritaires.»

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Cette initiative permettra aux proches aidants de la communauté montréalaise de bénéficier de services de répit dont ils ont grandement besoin. Le soutien offert à ces personnes courageuses me touche beaucoup. Je suis fière que nous puissions accueillir ici, dans notre métropole, cette quatrième Maison Gilles-Carle. Je tiens également à souligner l'engagement profond de l'organisme Centre Évasion auprès des aînés et des proches aidants de Montréal depuis plusieurs années. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Notons que les Maisons Gilles-Carle offrent des services d'hébergement temporaires aux personnes malades ou en perte d'autonomie, sans discrimination de maladie, d'état de santé ou d'âge.

Le gouvernement du Québec s'est engagé à soutenir l'ouverture de vingt maisons au cours des dix prochaines années. L'octroi d'un montant de 200 000 $ à la Fondation Maison Gilles-Carle a notamment été annoncé en janvier dernier et contribue au déploiement de ces maisons de répit afin de répondre aux besoins des proches aidants.

La première Politique nationale pour les proches aidants est en rédaction et permettra de consolider la reconnaissance des proches aidants de même que leur rôle. Un plan d'action proposant des mesures concrètes pour répondre aux besoins des proches aidants est ensuite prévu.

