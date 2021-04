Services de répit pour les personnes proches aidantes - Une nouvelle maison Gilles-Carle à Terrebonne

TERREBONNE, QC, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, ainsi que le ministre de l'Économie et de l'Innovation et député de Terrebonne, Pierre Fitzgibbon, annoncent l'ouverture prochaine d'une nouvelle maison Gilles-Carle à Terrebonne afin d'offrir davantage de soutien aux personnes proches aidantes de la communauté.

La maison Gilles-Carle sera chapeautée par l'organisme Les Amis de Lamater. L'installation, qui sera située à Terrebonne, pourra accueillir 24 personnes en halte-répit et en répit-hébergement de 24 heures.

L'organisme, qui est depuis 1983 un centre communautaire de jour pour les personnes âgées de 50 ans et plus atteintes de la maladie d'Alzheimer, de démence ou vivant avec une déficience motrice ou intellectuelle, mettra ainsi à contribution son expertise pour étendre ses services aux personnes proches aidantes et à leur proche âgé de 18 ans et plus. L'organisme fournira également des services de soutien psychosocial, des formations et de l'information, et offrira des activités d'art-thérapie.

Citations :

« Comme vous le savez, notre gouvernement s'est engagé à offrir un meilleur soutien aux personnes qui font le choix remarquable de prendre soin d'un être cher. Pour elles, les maisons de répit viennent concrètement améliorer leur qualité de vie. En ce sens, je suis très fière que notre vision continue de se concrétiser avec l'ouverture prochaine de la maison Gilles-Carle à Terrebonne. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Dans un contexte où les besoins pour ces services ne peuvent que s'accroître, il s'agit d'une merveilleuse nouvelle et je suis ravie d'offrir mon soutien aux équipes qui assureront le fonctionnement de la maison. L'ajout de ces services diversifiés représente une amélioration notable de l'accès à du répit pour les personnes proches aidantes de la région, ce qui aura un effet important sur leur qualité de vie et celle de leurs proches. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Nous sommes toutes et tous appelés un jour à jouer un rôle de personne proche aidante dans notre vie. Il est donc cohérent que nous appuyions la concrétisation de tels projets, notamment dans une région comme la nôtre, dont la population est en forte croissance et le sera encore plus au cours des prochaines décennies. Je salue la mise en œuvre de cette initiative porteuse, dans le cadre d'un partenariat qui viendra combler les besoins de nombreuses personnes vulnérables engagées auprès d'un proche en perte d'autonomie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et député de Terrebonne

« La Fondation Maison Gilles-Carle exprime sa fierté en marche devant l'ouverture de la maison de Terrebonne. Ce n'est pas un hasard si cette maison répond à l'appel d'une métaphore qui nous rejoint tous… soit celle d'une Bonne Terre et d'une promesse conviant l'ensemble du Québec à s'en réjouir. Avec ses 24 chambres, elle constitue le complexe immobilier de plus grande magnitude à ce jour dans l'ensemble des maisons Gilles-Carle au Québec. »

Chloé Sainte-Marie, porte-parole, Fondation Maison Gilles-Carle

Faits saillants :

Créée en 2008, la Fondation Maison Gilles-Carle a pour mission d'assurer le soutien moral et physique des personnes proches aidantes qui constituent le cœur même et l'âme de sa raison d'être.

Rappelons que le gouvernement s'est engagé à intensifier et à diversifier les services de répit au Québec, notamment en appuyant l'ouverture de huit maisons Gilles-Carle d'ici 2022 et d'une vingtaine de maisons au cours de la présente décennie afin de répondre aux besoins des personnes proches aidantes, dans un souci d'inclusion et d'ouverture à tous les types de clientèles.

d'une vingtaine de maisons au cours de la présente décennie afin de répondre aux besoins des personnes proches aidantes, dans un souci d'inclusion et d'ouverture à tous les types de clientèles. Soulignons qu'outre les maisons Gilles-Carle, plusieurs actions du gouvernement sont en cours afin de mieux soutenir les personnes proches aidantes du Québec. Le premier projet de loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes de l'histoire du Québec a d'ailleurs été adopté le 28 octobre dernier.

La Politique nationale pour les personnes proches aidantes sera dévoilée sous peu et sera suivie d'un plan d'action gouvernemental qui présentera des mesures concrètes pour répondre aux besoins des personnes proches aidantes du Québec.

