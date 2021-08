Services de répit pour les personnes proches aidantes - Une nouvelle maison Gilles-Carle à Lac-Beauport

LAC-BEAUPORT, QC, le 25 août 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, a souligné aujourd'hui, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, l'ouverture officielle d'une nouvelle maison Gilles-Carle à Lac-Beauport afin d'offrir davantage de soutien aux personnes proches aidantes de la communauté. Elle était accompagnée pour l'occasion de l'adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux, Marilyne Picard, ainsi que du whip adjoint du gouvernement et député de Chauveau, Sylvain Lévesque.

L'organisme, qui porte le nom de Cité Joie, est situé au 28, chemin des Cascades, et peut accueillir sept personnes en répit-hébergement et d'autres personnes pour des activités de jour. Fort de ses 58 années d'expérience consacrées notamment au répit des personnes handicapées, l'organisme Cité Joie étendra ses services aux personnes proches aidantes dont l'état de santé de la personne aidée s'est détérioré.

Les sept chambres de la maison Cité Joie seront personnalisées et munies chacune d'une salle de bain adaptée. L'installation comprendra également une cuisine collective tout équipée, une grande salle commune avec foyer, un espace aménagé avec des jeux et une salle multisensorielle. L'édifice disposera par ailleurs d'un système sécurisé de surveillance par caméra.

Citations :

« Notre gouvernement a décidé d'offrir un meilleur soutien aux personnes qui font le choix admirable de prendre soin d'un proche et les maisons de répit sont des initiatives qui viennent concrètement améliorer leur qualité de vie. Avec l'ouverture de cette nouvelle maison Gilles-Carle à Lac-Beauport, notre vision et notre engagement continuent à se concrétiser de plus en plus, et j'en suis extrêmement fière. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Notre Capitale-Nationale disposait jusqu'à maintenant de trop peu de ressources de répit pour les personnes proches aidantes. L'ajout de ces services est donc une amélioration notable pour la qualité de vie de plusieurs d'entre elles. Je suis persuadée que les citoyens accueilleront cette nouvelle avec soulagement. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis très heureuse de l'ouverture de ces services qui viennent s'ajouter pour mieux accompagner les personnes proches aidantes dans leur engagement quotidien. L'apport des personnes proches aidantes est essentiel. L'appui dont a fait l'objet ce beau projet rassembleur démontre l'importance que nous accordons collectivement au bien-être des personnes vivant avec une incapacité et de celles qui en prennent soin. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux

« Il s'agit d'une journée très importante pour Lac-Beauport. Présent dans notre communauté depuis bientôt 60 ans, dont plus de 40 ans avec M. Denis Savard à la direction, Cité Joie est un organisme qui accueille déjà des personnes proches aidantes. Une telle mobilisation fait chaud au cœur et témoigne de l'importance de cette cause pour la communauté de Lac-Beauport et de toute la région. »

Sylvain Lévesque, whip adjoint du gouvernement et député de Chauveau

« La maison Gilles-Carle "Cité joie, de nature à tendre la main", c'est à faire rêver. Une véritable oasis où la nature, l'ambiance géographique constitue un compagnon vivant qui nourrit l'âme d'une beauté permanente… »

Chloé Sainte-Marie, porte-parole, Fondation Maison Gilles-Carle

Faits saillants :

La fondation Maison Gilles-Carle a pour mission de soutenir les maisons Gilles-Carle dans leur offre de soutien et de répit aux personnes proches aidantes en proposant à leur proche un hébergement temporaire de qualité, à l'échelle du Québec.





a pour mission de soutenir les maisons Gilles-Carle dans leur offre de soutien et de répit aux personnes proches aidantes en proposant à leur proche un hébergement temporaire de qualité, à l'échelle du Québec. Rappelons que le gouvernement s'est engagé à intensifier et à diversifier les services de répit au Québec, notamment en appuyant l'ouverture de 10 maisons Gilles-Carle d'ici le 31 mars 2022 et d'une vingtaine de maisons au cours de la présente décennie afin de répondre aux besoins des personnes proches aidantes, dans un souci d'inclusion et d'ouverture à tous les types de clientèles.





d'une vingtaine de maisons au cours de la présente décennie afin de répondre aux besoins des personnes proches aidantes, dans un souci d'inclusion et d'ouverture à tous les types de clientèles. Soulignons qu'outre les maisons Gilles-Carle, plusieurs actions du gouvernement sont en cours afin de mieux soutenir les personnes proches aidantes du Québec. Le premier projet de loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes de l'histoire du Québec a d'ailleurs été adopté le 28 octobre dernier.





La Politique nationale pour les personnes proches aidantes a été dévoilée le 22 avril dernier et sera suivie d'un plan d'action gouvernemental qui présentera des mesures concrètes pour répondre aux besoins des personnes proches aidantes du Québec dont une fonction de coordination des services aux proches aidants œuvrant en étroite collaboration avec l'organisme L'Appui. La désignation des coordonnateurs est en cours.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591