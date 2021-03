Services de répit pour les personnes proches aidantes - Une maison Gilles-Carle à Alma

ALMA, QC, le 17 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, et le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, soulignent l'ouverture d'une maison Gilles-Carle à Alma afin d'offrir davantage de soutien aux personnes proches aidantes de la région.

La maison Gilles-Carle Répit dépannage Maurice-Tanguay est située au 360, avenue Desmeules, à Alma. Depuis mars 2020, elle peut accueillir jusqu'à 12 personnes pour le répit-hébergement dans six chambres doubles en respectant les mesures sanitaires en place. Depuis le début de la pandémie, l'établissement s'est réinventé avec des activités non traditionnelles pour faciliter le quotidien des utilisateurs. Cette maison offre du répit de jour, principalement pour la clientèle jeunesse en déficience physique, déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme.

Les besoins en répit sont énormes sur le grand territoire que représente le Lac-Saint-Jean. Cette maison Gilles-Carle s'ajoute à celle de Chicoutimi afin de mieux soutenir la communauté et de répondre à ses besoins. Le personnel dévoué et engagé y travaille avec amour afin de créer un milieu de vie chaleureux.

« Les maisons de répit sont des initiatives qui viennent concrètement améliorer la qualité de vie des bénéficiaires ainsi que des personnes proches aidantes. L'ouverture des maisons Gilles-Carle est une de nos priorités et je suis fière que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean puisse obtenir du soutien supplémentaire pour les personnes qui prennent soin d'un être cher. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Notre grande région disposait de trop peu de ressources de répit pour les personnes proches aidantes. L'ajout d'une deuxième maison Gilles-Carle, après la maison Gilles-Carle Marc-Denis de Chicoutimi annoncée en avril 2019, représente sur notre territoire une amélioration notable des conditions de vie de plusieurs d'entre elles. Dans un contexte où les besoins pour ces services ne peuvent que s'accroître, il s'agit d'une merveilleuse nouvelle. »

Andrée Laforest, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis très heureux que la maison Répit dépannage Maurice-Tanguay soit située à Alma. L'apport des personnes proches aidantes est essentiel dans notre communauté. Nous sommes tous appelés à jouer un jour ce rôle auprès d'un proche. Cette nouvelle maison démontre pleinement que notre gouvernement accorde une grande importance au bien-être des personnes vivant avec une incapacité et de celles qui en prennent soin. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

La fondation Maison Gilles-Carle a pour mission d'offrir soutien et répit aux personnes proches aidantes en proposant à leur aidé un hébergement temporaire de qualité, à l'échelle du Québec.

Rappelons que le gouvernement s'est engagé à intensifier et à diversifier les services de répit au Québec, notamment en appuyant l'ouverture de huit maisons Gilles-Carle d'ici 2022 et d'une vingtaine de maisons au cours de la présente décennie afin de répondre aux besoins des personnes proches aidantes.

d'une vingtaine de maisons au cours de la présente décennie afin de répondre aux besoins des personnes proches aidantes. Soulignons qu'outre les maisons Gilles-Carle, plusieurs actions du gouvernement sont en cours afin de mieux soutenir les personnes proches aidantes du Québec. Le premier projet de loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes de l'histoire du Québec a d'ailleurs été adopté le 28 octobre dernier.

La Politique nationale pour les personnes proches aidantes sera dévoilée dans les prochains mois et sera suivie d'un plan d'action gouvernemental qui présentera des mesures concrètes pour répondre aux besoins des personnes proches aidantes du Québec.

