Services de répit pour les personnes proches aidantes - Inauguration de la maison Gilles-Carle à Shawinigan

SHAWINIGAN, QC, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, et la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, sont fiers d'annoncer l'inauguration de la nouvelle maison Gilles-Carle à Shawinigan qui offrira davantage de soutien aux personnes proches aidantes de la région. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés du très honorable Jean Chrétien, initiateur du projet.

Située au 1660, 10e Avenue, dans le secteur Grand-Mère, à Shawinigan, la maison va permettre d'héberger 24 heures sur 24 des personnes de 18 ans et plus atteintes de maladies dégénératives, comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, ainsi que des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.

Cette maison Gilles-Carle de Shawinigan compte huit chambres simples et peut également accueillir d'autres personnes pour des activités de jour en respectant les mesures sanitaires en place. Ces installations permettront aux personnes proches aidantes de la région d'obtenir du répit dans les soins et les services à dispenser à la personne aidée. En outre, la maison Gilles-Carle de Shawinigan offre des emplois stables à plusieurs personnes, appuyées par un réseau de bénévoles.

Citations :

« Pour notre gouvernement, prendre soin des personnes plus vulnérables est une priorité. Cela est tout aussi important de prendre soin de ceux qui les aident. Ces maisons de répit offrent un meilleur soutien aux personnes proches aidantes qui, jour après jour, s'occupent de leur être cher. Avec l'ouverture de cette nouvelle maison Gilles-Carle à Shawinigan, notre vision se concrétise de plus en plus, et j'en suis très fière. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Cette initiative permettra aux personnes proches aidantes de la communauté de bénéficier de services de répit dont elles ont grandement besoin. Le dévouement des personnes proches aidantes est immense et se fait même parfois au détriment de leur propre santé. Je suis donc très heureux de souligner ce superbe projet qui comblera des besoins de plus en plus importants dans notre région. »

Jean Boulet, ministre responsable de la région de la Mauricie

« En Maurice-Centre-du-Québec, près d'un aîné sur cinq est une personne proche aidante, mais la région dispose de peu de ressources de répit-hébergement pour les soutenir. L'ouverture de la maison Gilles-Carle dans le secteur de Grand-Mère a donc des effets positifs indéniables sur la qualité de vie des personnes proches aidantes. Je me réjouis d'accueillir une telle installation dans ma circonscription. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« C'est la première maison Gilles-Carle à porter un nom pleinement autochtone. De plus, elle s'accompagne, pour les intimes, d'un sobriquet amical et affectueux, Chaoui. Et c'est justement l'amitié d'un citoyen local, Jean Chrétien, qui a présidé à sa naissance. Avec ses huit chambres, sa fenestration invite-lumière sur quatre côtés donnant sur un terrain où de vieux arbres méditent allègrement, la rumeur affirme déjà qu'il s'agit "du paradis avant le paradis". »

Chloé Sainte-Marie, porte-parole, Fondation Maison Gilles-Carle

« Ces cinq dernières années, j'ai œuvré à mettre sur pied une offre de service aux proches aidants de Shawinigan avec le soutien d'Appui Mauricie et du Centre d'action bénévole de Grand-Mère. Mission accomplie, enfin ! Nous pouvons répondre adéquatement aux besoins des proches aidants de notre dynamique région. »

Diane Lemay, présidente de l'Association des proches aidants de l'Énergie

« La santé et le bien-être de la population se doivent d'être au cœur de nos priorités. L'inauguration de cette maison Gilles-Carle est un atout important pour notre région afin de soutenir la part grandissante des citoyens qui prennent soin d'un proche. »

Carol Fillion, président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Faits saillants :

La fondation Maison Gilles-Carle a pour mission d'offrir soutien et répit aux personnes proches aidantes en proposant à leur proche un hébergement temporaire de qualité, à l'échelle du Québec.





a pour mission d'offrir soutien et répit aux personnes proches aidantes en proposant à leur proche un hébergement temporaire de qualité, à l'échelle du Québec. Rappelons que le gouvernement s'est engagé à intensifier et à diversifier les services de répit au Québec, notamment en appuyant l'ouverture de huit maisons Gilles-Carle d'ici 2022 et d'une vingtaine de maisons au cours de la présente décennie afin de répondre aux besoins des personnes proches aidantes, dans un souci d'inclusion et d'ouverture à tous les types de clientèles.





d'une vingtaine de maisons au cours de la présente décennie afin de répondre aux besoins des personnes proches aidantes, dans un souci d'inclusion et d'ouverture à tous les types de clientèles. Soulignons qu'outre les maisons Gilles-Carle, plusieurs actions du gouvernement sont en cours afin de mieux soutenir les personnes proches aidantes du Québec. Le premier projet de loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes de l'histoire du Québec a d'ailleurs été adopté le 28 octobre dernier.





La Politique nationale pour les personnes proches aidantes a été dévoilée le 22 avril dernier et sera suivie d'un plan d'action gouvernemental qui présentera des mesures concrètes pour répondre aux besoins des personnes proches aidantes du Québec.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Lyann St-Hilaire, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 956-8620