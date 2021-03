Services de répit pour les personnes proches aidantes - Inauguration de la maison Gilles-Carle à Longue-Rive

LONGUE-RIVE, QC, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, ainsi que le ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien, sont fiers d'annoncer l'ouverture prochaine d'une maison Gilles-Carle à Longue-Rive, qui offrira davantage de soutien aux personnes proches aidantes de la région.

Située au 346, rue Principale, à Longue-Rive, la maison sera portée par le développement de la Coopérative de solidarité d'aide à domicile de la Haute-Côte-Nord. Elle permettra d'héberger 24 heures sur 24 des personnes atteintes de maladies dégénératives, comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, ainsi que des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.

La maison Gilles-Carle de Longue-Rive comptera six chambres pour du répit-hébergement, dont une est adaptée pour accueillir une personne à mobilité réduite. Un salon sera également mis à la disposition des personnes proches aidantes. De telles installations sont essentielles pour accompagner les personnes proches aidantes et les soutenir dans leurs besoins respectifs.

En outre, la maison Gilles-Carle de Longue-Rive pourra être un milieu d'observation et de stages pour les intervenants du domaine de la santé et des services sociaux. Son ouverture est prévue à l'été 2021.

Citations :

« Le soutien aux personnes proches aidantes, qui se dévouent chaque jour pour prendre soin d'un proche, est une cause qui me tient particulièrement à cœur. En bonifiant l'offre des maisons de répit, nous contribuons concrètement à améliorer la qualité de vie de ces personnes et de leurs aidés. L'annonce de la future maison Gilles-Carle à Longue-Rive concrétise notre désir de soutenir ces personnes, et j'en suis très fière. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Les besoins de services de répit dans la région de la Côte-Nord sont très attendus. Le dévouement des personnes proches aidantes est immense et se fait même parfois au détriment de leur propre santé. Je suis donc très heureux de souligner ce superbe projet qui comblera des besoins de plus en plus importants dans la région de la Côte-Nord. »

Jonatan Julien, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Que naisse en ce lieu porteur de richesse autochtone une maison Gilles-Carle dans ce pays innu-montagnais de rêves et de rives où fleuve-mer et forêt-taïga se rencontrent, apparaît à mes yeux comme un cadeau des dieux. Une grâce des Manitous tenant du prodige et de la beauté du monde qui rebondit sur la Côte-Nord tout entière. Merci à vous tous qui avez rendu possible un tel projet. »

Chloé Sainte-Marie, porte-parole, Fondation Maison Gilles-Carle

Faits saillants :

La fondation Maison Gilles-Carle a pour mission d'offrir soutien et répit aux personnes proches aidantes en proposant à leur proche un hébergement temporaire de qualité, à l'échelle du Québec.

a pour mission d'offrir soutien et répit aux personnes proches aidantes en proposant à leur proche un hébergement temporaire de qualité, à l'échelle du Québec. Rappelons que le gouvernement s'est engagé à intensifier et à diversifier les services de répit au Québec, notamment en appuyant l'ouverture de huit maisons Gilles-Carle d'ici 2022 et d'une vingtaine de maisons au cours de la présente décennie afin de répondre aux besoins des personnes proches aidantes, dans un souci d'inclusion et d'ouverture à tous les types de clientèles.

d'une vingtaine de maisons au cours de la présente décennie afin de répondre aux besoins des personnes proches aidantes, dans un souci d'inclusion et d'ouverture à tous les types de clientèles. Soulignons qu'outre les maisons Gilles-Carle, plusieurs actions du gouvernement sont en cours afin de mieux soutenir les personnes proches aidantes du Québec. Le premier projet de loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes de l'histoire du Québec a d'ailleurs été adopté le 28 octobre dernier.

La Politique nationale pour les personnes proches aidantes sera dévoilée sous peu et sera suivie d'un plan d'action gouvernemental qui présentera des mesures concrètes pour répondre aux besoins des personnes proches aidantes du Québec.

