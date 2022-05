TORONTO, le 4 mai 2022 /CNW/ - Services de portefeuille Counsel (« Counsel ») a annoncé aujourd'hui la réduction des frais de gestion et des frais d'administration fixes pour la plupart de ses produits de placement. Les réductions de frais varieront de 1 point de base à 40 points de base. Outre les réductions de frais, Counsel a également annoncé des mises à jour de son programme de rabais de frais de gestion et le regroupement de trois fonds de la série E dans leur version correspondante de série A.

Réductions de frais

À compter du 15 juin 2022 ou vers cette date, Counsel réduira les frais de gestion ou d'administration de 30 fonds, y compris les fonds de série A, B, C, F, FB, FT, I, IB, IT et T, soit un total de 102 réductions de frais individuelles.

Voici les détails :

Réductions des frais de gestion et d'administration des fonds de série A, B et T Fonds Série FRAIS ACTUELS NOUVEAUX FRAIS Total des réductions de frais Frais de gestion Frais d'administration Frais de gestion Frais d'administration Counsel Conservative Portfolio A/T 1,90 % 0,25 % 1,80 % 0,25 % - 0,10 % Counsel Balanced Portfolio A/T 1,92 % 0,25 % 1,85 % 0,25 % - 0,07 % Counsel Growth Portfolio A/T 2,00 % 0,31 % 1,90 % 0,25 % - 0,16 % Counsel All Equity Portfolio A 2,10 % 0,31 % 1,95 % 0,25 % - 0,21 % Counsel Retirement Preservation Portfolio A 1,90 % 0,25 % 1,85 % 0,25 % - 0,05 % Counsel Retirement Foundation Portfolio A 1,95 % 0,25 % 1,90 % 0,25 % - 0,05 % Counsel Retirement Accumulation Portfolio A 2,00 % 0,25 % 1,95 % 0,25 % - 0,05 % Counsel Canadian Dividend A 1,85 % 0,25 % 1,70 % 0,25 % - 0,15 % Counsel Canadian Growth A 1,90 % 0,25 % 1,75 % 0,25 % - 0,15 % Counsel Canadian Value A 1,90 % 0,25 % 1,75 % 0,25 % - 0,15 % Counsel Global Dividend A 2,10 % 0,31 % 1,90 % 0,25 % - 0,26 % Counsel Global Real Estate A 2,05 % 0,34 % 1,95 % 0,25 % - 0,19 % Counsel Global Small Cap A 1,95 % 0,31 % 2,00 % 0,25 % - 0,01 % Counsel International Growth A 1,99 % 0,31 % 1,90 % 0,25 % - 0,15 % Counsel International Value A 1,99 % 0,31 % 1,90 % 0,25 % - 0,15 % Counsel U.S. Growth A 1,90 % 0,29 % 1,90 % 0,25 % - 0,04 % Counsel U.S. Value A 1,90 % 0,29 % 1,90 % 0,25 % - 0,04 % Counsel Fixed Income A 1,40 % 0,21 % 1,10 % 0,20 % - 0,31 % Counsel High Yield Fixed Income A 1,80 % 0,25 % 1,45 % 0,20 % - 0,40 % Counsel Money Market A 0,95 % 0,16 % 0,65 % 0,15 % - 0,31 % Counsel Short Term Bond A 1,10 % 0,16 % 0,95 % 0,15 % - 0,16 % Portefeuille des Essentiels revenu IPC A 1,45 % 0,15 % 1,35 % 0,15 % - 0,10 % Portefeuille des Essentiels équilibré IPC A 1,45 % 0,15 % 1,35 % 0,15 % - 0,10 % Portefeuille des Essentiels équilibré ESG IPC A 1,45 % 0,15 % 1,35 % 0,15 % - 0,10 % Portefeuille des Essentiels croissance IPC A 1,45 % 0,15 % 1,35 % 0,15 % - 0,10 % Portefeuille des Essentiels actions IPC A 1,45 % 0,15 % 1,35 % 0,15 % - 0,10 % Portefeuille Focus conservateur IPC A 1,80 % 0,15 % 1,75 % 0,15 % - 0,05 % Portefeuille Focus équilibré IPC A 1,85 % 0,20 % 1,85 % 0,15 % - 0,05 % Portefeuille revenu conservateur IPC** A/T 1,94 % 0,25 % 1,70 % 0,15 % - 0,34 % Portefeuille revenu mensuel IPC A/B/T 1,95 % 0,25 % 1,80 % 0,15 % - 0,25 %

Réductions des frais de gestion et d'administration des fonds de série C, F, FB, FT, I, IB, IT et T Fonds Série FRAIS ACTUELS NOUVEAUX FRAIS Total des réductions

de frais Frais de gestion Frais d'administration Frais de gestion Frais d'administration Counsel Conservative Portfolio* F/FT/I 0,95 % 0,15 % 0,75 % 0,15 % - 0,20 % Counsel Balanced Portfolio* F/FT 1,02 % 0,11 % 0,80 % 0,15 % - 0,18 % Counsel Balanced Portfolio I 1,02 % 0,11 % 0,84 % 0,11 % - 0,18 % Counsel Growth Portfolio* F/FT/I 1,05 % 0,15 % 0,85 % 0,15 % - 0,20 % Counsel All Equity Portfolio F/I 1,15 % 0,15 % 0,90 % 0,15 % - 0,25 % Counsel Retirement Preservation Portfolio* F/I 0,85 % 0,15 % 0,80 % 0,15 % - 0,05 % Counsel Retirement Foundation Portfolio* F/I 0,90 % 0,15 % 0,85 % 0,15 % - 0,05 % Counsel Retirement Accumulation Portfolio* F/I 0,95 % 0,15 % 0,90 % 0,15 % - 0,05 % Counsel Canadian Dividend F/I 0,85 % 0,15 % 0,70 % 0,15 % - 0,15 % Counsel Canadian Growth F/I 0,95 % 0,15 % 0,75 % 0,15 % - 0,20 % Counsel Canadian Value F/I 0,85 % 0,15 % 0,75 % 0,15 % - 0,10 % Counsel Global Dividend F/I 1,10 % 0,15 % 0,90 % 0,15 % - 0,20 % Counsel Global Real Estate F/I 1,05 % 0,15 % 0,95 % 0,15 % - 0,10 % Counsel Global Small Cap F/I 1,10 % 0,15 % 1,00 % 0,15 % - 0,10 % Counsel International Growth F/I 1,03 % 0,15 % 0,90 % 0,15 % - 0,13 % Counsel U.S. Growth F/I 1,03 % 0,15 % 0,90 % 0,15 % - 0,13 % Counsel Fixed Income F/I 0,85 % 0,15 % 0,60 % 0,15 % - 0,25 % Counsel High Yield Fixed Income F/I 1,05 % 0,15 % 0,70 % 0,15 % - 0,35 % Counsel Money Market C/F/I 0,70 % 0,15 % 0,40 % 0,15 % - 0,30 % Counsel Short Term Bond F/I 0,75 % 0,15 % 0,45 % 0,15 % - 0,30 % Portefeuille des Essentiels revenu IPC F/I 0,45 % 0,15 % 0,35 % 0,15 % - 0,10 % Portefeuille des Essentiels équilibré IPC F/I 0,45 % 0,15 % 0,35 % 0,15 % - 0,10 % Portefeuille des Essentiels équilibré ESG IPC F/I 0,45 % 0,15 % 0,35 % 0,15 % - 0,10 % Portefeuille des Essentiels croissance IPC F/I 0,45 % 0,15 % 0,35 % 0,15 % - 0,10 % Portefeuille des Essentiels actions IPC F/I 0,45 % 0,15 % 0,35 % 0,15 % - 0,10 % Portefeuille Focus conservateur IPC F/I 0,80 % 0,15 % 0,75 % 0,15 % - 0,05 % Portefeuille Focus équilibré IPC F/I 0,85 % 0,20 % 0,85 % 0,15 % - 0,05 % Portefeuille revenu conservateur IPC** F/FT/I/IT 0,94 % 0,15 % 0,70 % 0,15 % - 0,24 % Portefeuille revenu mensuel IPC* F/FB/FT/I/IB/IT 0,95 % 0,15 % 0,75 % 0,15 % - 0,20 %

* Comprend également la série Private Wealth I, dont les frais actuels sont les mêmes que ceux de la série F, et dont les nouveaux frais seront les mêmes que ceux de la série F. ** Des changements seront apportés aux frais du Portefeuille revenu conservateur IPC le 18 mai 2022.

« Nous examinons continuellement toute notre gamme de solutions de placement pour nous assurer qu'elles répondent aux besoins des investisseurs », a déclaré Kevin Hurlburt, vice-président exécutif, produits et services chez Investment Planning Counsel.« Lorsque notre gamme s'est élargie, nous avons présenté des solutions attrayantes à des prix très compétitifs sur nos offres les plus récentes. Les réductions de coûts que nous effectuons aujourd'hui renforcent cette compétitivité. Les investisseurs peuvent collaborer avec leur conseiller pour choisir la meilleure solution qui répond à leurs besoins et bénéficier de coûts réduits sur l'ensemble de notre gamme de solutions de placement. »

Bien que la réduction des frais de gestion et des frais d'administration au fil du temps ait une incidence correspondante sur le ratio des frais de gestion des fonds, il est important que les conseillers et les investisseurs sachent que les réductions de frais entreront pleinement en vigueur le 15 juin 2022.

Regroupement de fonds de la série E

En plus des réductions de frais, Counsel a annoncé qu'elle reclassera les fonds de série E énumérés ci-dessous en tant que fonds de la série A, afin que les porteurs de parts de ces séries puissent également bénéficier de la nouvelle tarification plus basse ainsi que des réductions de frais disponibles pour les fonds de la série A.

Fonds Frais actuels des fonds de la série E Nouveaux frais des fonds de la série E Économies

pour les

investisseurs Frais de gestion Frais d'administration Frais de gestion Frais d'administration Counsel International Growth 1,87 % 0,31 % 1,90 % 0,25 % - 0,03 % Counsel Global Real Estate 1,87 % 0,34 % 1,95 % 0,25 % - 0,01 % Portefeuille revenu conservateur IPC*** 1,67 % 0,25 % 1,70 % 0,15 % - 0,07 %

*** La modification des frais des fonds de la série E entrera en vigueur le 18 mai 2022, et la reclassification aura lieu le 20 mai 2022, en même temps que la fusion proposée annoncée séparément.

Mise à jour sur les rabais de frais de gestion

Counsel a également annoncé une mise à jour de son programme de rabais de frais de gestion. À compter du 15 juin 2022, les investisseurs détenant des avoirs totaux dans les fonds Counsel (à l'exclusion du Counsel Money Market) et les portefeuilles IPC (à l'exclusion des mandats Visio de Patrimoine privé IPC et des portefeuilles des Essentiels IPC) dans des comptes et des fonds admissibles obtiendront des réductions des frais de gestion comme indiqué ci-dessous :

Total des avoirs dans les comptes admissibles Réduction des frais de gestion des

placements admissibles à des réductions de frais Sur la première tranche de 150 000 $ (c.-à-d., valeur comprise entre 0 $ et 150 000 $) nulle Sur la tranche suivante de 350 000 $ (c.-à-d., valeur comprise entre 150 001 $ et 500 000 $) 0,025 % Sur la tranche suivante de 500 000 $ (c.-à-d., valeur comprise entre 500 001 $ et 1 000 000 $) 0,050 % Sur la tranche suivante de 1 million de dollars (c.-à-d., valeur comprise entre 1 000 001 $ et 2 000 000 $) 0,200 % Sur la tranche suivante de 5,5 millions de dollars (c.-à-d., valeur comprise entre 2 000 001 $ et 7 500 000 $) 0,250 % Sur la valeur restante (c.-à-d., valeur supérieure à 7 500 000 $) 0,300 %

Le barème des rabais de frais de gestion pour les mandats Visio de Patrimoine privé IPC sera maintenu comme indiqué dans le prospectus simplifié. Les portefeuilles des Essentiels IPC et le Counsel Money Market ne sont toujours pas admissibles aux réductions de frais.

À propos de Services de portefeuille Counsel

Services de portefeuille Counsel est une filiale d'Investment Planning Counsel Inc. (IPC Inc.). Avec 4,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 28 avril 2022, Counsel offre des solutions de portefeuille complèteset objectives en utilisant les habiletés et l'expertise de gestionnaires de portefeuille externes. Counsel,par l'intermédiaire d'IPC Inc., est membre du groupe de sociétés Financière IGM (TSX : IGM). La Financière IGM estl'une des principales sociétés de services financiers au Canada.

