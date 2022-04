Services de garde en milieu familial - Une campagne de promotion d'envergure organisée par les bureaux coordonnateurs de Montréal

MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - Une vaste campagne de promotion débute aujourd'hui pour recruter de nouveaux responsables de services de garde éducatif en milieu familial à Montréal. L'initiative orchestrée par l'ensemble des bureaux coordonnateurs de Montréal s'adresse également aux parents et futurs parents afin qu'ils découvrent les avantages incontournables de la garde en milieu familial.

Cette grande campagne publicitaire multiplateforme s'échelonnera sur plusieurs semaines. Publicité télévisée, affichage dans le métro et sur les médias sociaux et site web de référence: Montréal fera rayonner le milieu familial dans tous les foyers!

Un message fort

Avec des messages inspirants et puissants tels que « L'éducation en milieu familial, quand les héros d'aujourd'hui éduquent ceux de demain », ou encore « Responsable de garde recherché(e) - Si la croissance des enfants vous intéresse plus que celle des marchés boursiers. », l'équipe derrière cette opération de marketing souhaite faire connaître la garde éducative en milieu familial et intéresser la relève. Les enjeux de pénurie main-d'œuvre et de développement de places étant criants dans le réseau, cette offensive s'inscrit dans un contexte de grands défis. Les 19 BC de Montréal sont néanmoins prêts à les relever.

Citation

« On ne pourrait demander meilleur moment pour lancer cette campagne à la suite de l'adoption du projet de loi no 1 le 7 avril dernier. Parce que chaque enfant est important, parce que le choix des parents est important, il est essentiel de mettre en place les conditions optimales pour assurer l'accessibilité et la qualité en milieu familial. Nous sommes fiers de présenter cette campagne! » a déclaré Geneviève Lemay, initiatrice du projet et directrice générale au BC la trottinette carottée.

Nous vous invitons à visionner cette vidéo de lancement : https://youtu.be/-vOS7shw0Rc

À propos des bureaux coordonnateurs de Montréal

Le regroupement des BC de Montréal a été fondé par les 19 bureaux coordonnateurs de l'île de Montréal. Nous coordonnons les services de garde éducatifs en milieu familial reconnus sur le territoire de Montréal. Notre mission est de soutenir et d'accompagner les responsables de service de garde éducatif (RSGE) dans leur parcours professionnel. Notre principal mandat est d'assurer en partenariat avec les RSGE, la qualité éducative en continue offerte aux enfants de 0 à 5 ans.

SOURCE Comité des BC de Montréal

Renseignements: Contact, informations et demandes d'entrevue : Genevieve Lemay, Directrice générale, [email protected], Tel.: 514-523-0659 poste 111