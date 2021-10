Services aux mères adolescentes et aux jeunes enfants - Le ministre délégué Lionel Carmant annonce un financement récurrent pour quatre établissements

QUÉBEC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce l'octroi d'un financement, à partir de l'année 2021-2022, pour soutenir les services offerts aux mères adolescentes et à leurs enfants. Quatre établissements hospitaliers universitaires du réseau recevront ce soutien, et tout particulièrement le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine, qui se voit accorder un financement de 275 000 $ par an pour renforcer son offre de service.

En effet, le CHU Sainte-Justine a mis sur pied une clinique spécialisée de promotion, de prévention et de suivi pour la santé des mères adolescentes et de leurs enfants. Cette clinique permet une prise en charge intégrée regroupant les services de gynéco-obstétrique, de pédiatrie et de professionnels de la santé tels qu'une infirmière clinicienne pivot, une nutritionniste et une travailleuse sociale. L'objectif est l'amélioration de l'état de santé des bébés à naître, des femmes enceintes et de leur partenaire, ainsi que le développement optimal des enfants. Le suivi personnalisé commence dès la grossesse et se poursuit jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de deux ans.

Les trois autres établissements qui font l'objet d'un financement sont le CHU de Québec - Université Laval, le Centre universitaire de santé McGill et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux - CHU de Sherbrooke. Ceux-ci recevront un budget annuel de 100 000 $, afin de financer l'ajout d'une ressource qui aura comme fonction d'assurer la liaison entre les équipes de professionnels en clinique et les intervenants des services de proximité pour favoriser une prise en charge complète des mères adolescentes et de leur famille.

Citation :

« Les adolescentes enceintes constituent une clientèle particulièrement exposée à des risques qui les rendent très vulnérables, elles, mais aussi les enfants qu'elles portent, de même que leur famille. Ces risquent touchent à la santé, d'une part, mais aussi au développement de la mère et du bébé. C'est pourquoi la mise en place d'une telle offre de services intégrés est cruciale. Elle prend en compte l'entièreté des facteurs responsables du mieux-être des personnes concernées, et contribue à favoriser un meilleur accompagnement des familles qui vivent une telle situation. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Parmi les grands objectifs ciblés pour la mise sur pied de tels services, mentionnons que cela va permettre :

une meilleure coordination avec le réseau, avec des programmes de CLSC tels que le SIPPE et OLO, ainsi qu'avec le programme Agir tôt, pour un meilleur continuum de soins;

l'amélioration de la qualité des services auprès des patientes et de leur famille;

le développement de corridors de services avec le réseau;

l'accès à un dépistage précoce pour les 0-2 ans (programme Agir tôt);

une réduction des coûts à long terme par la prévention et une prise en charge précoce;

une diminution des problèmes de santé mentale maternelle;

de meilleures conditions favorisant l'attachement entre le nouveau-né et la mère.

