Service québécois de changement d'adresse (SQCA) - Faites connaître facilement votre nouvelle adresse au gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 18 juin 2019 /CNW Telbec/ - Services Québec souhaite inviter les citoyens à utiliser le Service québécois de changement d'adresse (SQCA) pour simplifier leurs démarches de changement d'adresse auprès du gouvernement du Québec, lors d'un déménagement.

Le SQCA est notamment un service en ligne gratuit. Il permet de faire connaître une nouvelle adresse, en une seule démarche et en toute sécurité, aux six ministères et organismes du gouvernement du Québec auprès desquels la population fait le plus souvent des démarches : le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Retraite Québec, la Société de l'assurance automobile du Québec, Revenu Québec, Élections Québec et la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Le SQCA en ligne est accessible à l'adresse Québec.ca/demenager. On y trouve aussi des informations complémentaires et pratiques sur le changement d'adresse et le déménagement.

Faits saillants :

Dans la dernière année, plus de 688 000 demandes de changement d'adresse ont été faites au moyen du SQCA. La majorité des utilisateurs ont privilégié l'utilisation en ligne de ce service.

On peut également recourir au SQCA par téléphone en composant le 644-4545, précédé de 418 (Québec), de 514 (Montréal) ou de 1 877 (ailleurs au Québec, sans frais). Il est également possible d'obtenir le service en personne en se présentant dans un bureau de Services Québec.

SOURCE Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Related Links

https://www.mtess.gouv.qc.ca