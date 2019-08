Service d'information de Xinhua sur la Route de la soie : le district de Wangcheng de Changsha tient à créer l'environnement commercial le plus efficace en Chine

« Le district de Wangcheng demeure engagé à optimiser son environnement d'affaires en améliorant l'efficacité administrative, en réduisant les coûts des entreprises, en garantissant les droits et intérêts légaux, en veillant à la mise en œuvre des politiques et en créant un milieu d'affaires honnête et intègre », a déclaré Fan Yanbin, chef du gouvernement du district de Wangcheng, lors de la conférence de presse mardi sur le thème « Construire l'environnement entrepreneurial le plus efficace à Wangcheng ».

Selon Fan, environ 2 077 nouvelles entreprises se sont installées dans le district au premier semestre de cette année, ce qui représente une progression de 11,5 % sur un an.

On sait que le Centre de services aux entreprises (BSC, Business Service Centre), nouvellement construit dans le district, en a donné l'impulsion en adoptant les services modulaires dans la province du Hunan et en créant un ensemble de pôles professionnels axés sur des domaines, tels que questions de droit, les finances et la fiscalité ou les secteurs d'activité, dans le but d'intégrer des ressources d'excellence et d'offrir des services professionnels de bon aloi.

« Le BSC a jeté un pont entre les entreprises implantées dans le district et a établi un canal permettant aux entreprises d'échanger de l'information et de mettre à exécution un développement coordonné », a commenté Mao Tie, président de Golden Dragon Copper Industry.

En effet, le district de Wangcheng n'a ménagé aucun effort pour optimiser les processus et réduire les coûts dans divers domaines afin que les résidents locaux et les entités commerciales puissent bénéficier des services plus pratiques. Parallèlement, le district a ouvert un canal vert à vocation logistique (fret) et s'efforce d'aider les entreprises à diminuer leurs dépenses courantes et de réduire le coût de la vie aux employés.

En réduisant le coût d'exploitation d'une entreprise dans le district, Wangcheng en viendrait à alléger effectivement le fardeau des entreprises et à en profiter plus de participants au marché à l'avenir.

Voici le lien original du rapport : https://en.imsilkroad.com/industry/p/307348.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/955193/Wang_Cheng.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Silvia, +86-15117925061