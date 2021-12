Service correctionnel Canada : le SESJ informe ses membres quant aux manques de directives claires contre la COVID-19

MONTRÉAL, le 22 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Des membres du Syndicat des Employé-e-s de la Sécurité et de la Justice (SESJ) distribueront un tract aux membres ce jeudi, de 6h30 à 8h pour élaborer sur le manque de direction concrète par le Service correctionnel Canada (SCC) pour protéger la santé et sécurité des employé-e-s en ce qui a trait à la COVID-19.

Patrick Ménard, Vice-Président Régional du SESJ, Québec, (SCC) explique les défis auxquels font face ses membres : 'Il n'y a pas de directive régionale, malheureusement, la prévention est laissée entre les mains des différents gestionnaires. Il devrait y avoir une directive claire et précise pour tous les établissements au Québec qui prône le télétravail et autres mesures de prévention et de propagation de la COVID-19, là où c'est possible, et réduire l'empreinte dans les établissements.'

M. Ménard rajoute : 'Le gouvernement provincial ainsi que fédéral sont sur la même page, alors pourquoi un cas par cas aux institutions de Service correctionnel Canada ? Les travailleurs et travailleuses de première ligne méritent mieux.'

Activité : Distribution de tract aux membres

Lieu : 246 boul. Gibson, Ste-Anne-des-Plaines, (Québec)

244 boul. Gibson, Ste-Anne-des-Plaines, (Québec)

242, Montée Gagnon, Ste-Anne-des-Plaines, (Québec)

400, rue Marsolais, Joliette (Québec)

Date et heure : Le 23 décembre de 6 h 30 à 8h.

