Re.SourceTM est une marque de solutions d'emballage compostables, recyclables et réutilisables, axées sur la durabilité en début et en fin de vie.

GRAND RAPIDS, Mich., le 1er déc. 2021 /CNW/ - Service alimentaire Gordon® a dévoilé son plus récent projet de réduction des déchets et de sensibilisation avec Re.Source, une gamme complète d'emballages alimentaires durables, disponible exclusivement auprès de l'entreprise. Les produits Re.Source commenceront à être commercialisés en décembre 2021 et tout au long de l'année 2022.

La mission de la marque Re.Source est de Ressources durablesTM avec des produits conçus pour mettre en évidence les valeurs de durabilité d'un opérateur tout en éduquant et en simplifiant l'expérience du consommateur. Les emballages Re.Source ont un système visuel de couleurs vives, d'icônes et d'instructions claires pour s'assurer que les utilisateurs peuvent éliminer correctement les produits par recyclage, compostage ou réutilisation.

Selon une étude de 2019 de la Consumer Brands Association («Reduce, Reuse, Confuse»), 96 % des consommateurs pensent que le cycle de vie du recyclage et de la durabilité est difficile à comprendre. Les produits Re.Source, tout en étant fabriqués à partir de ressources renouvelables, se concentrent également sur l'éducation des consommateurs sur l'action de fin de vie d'un produit - quelque chose de trop souvent ambigu pour les consommateurs. L'action et l'éducation constituent le fondement de la marque Re.Source, en favorisant les chances que les produits soient éliminés de la manière la plus renouvelable possible.

L'offre comprend une poubelle et un système d'autocollants qui aident les consommateurs à poser le bon geste. Les poubelles et les autocollants sont conçus avec le même système visuel de couleurs, d'icônes et de mots que l'emballage : recyclage, réutilisation et compostage. Les consommateurs savent donc exactement où et comment les articles sont éliminés.

«Nous sommes ravis de lancer une famille de produits exclusifs qui sont à la fois durables et judicieux, en particulier à un moment aussi critique», a déclaré Rich Wolowski, chef de la direction de Service alimentaire Gordon®. «Depuis le début de la pandémie, les commandes de plats à emporter ont fortement augmenté en Amérique du Nord, et les contenants en plastique et en styromousse à usage unique remplissent les sites d'enfouissement à un rythme accéléré. Nous sommes ravis d'offrir à nos clients une solution intelligente à un problème critique et une importante démarche vers un avenir plus durable dans le domaine de la restauration.»

Pour en apprendre davantage au sujet de Re.Source, visitez gfs.com/resource.

Au sujet de Service alimentaire Gordon

Depuis 1897, nous offrons un service de qualité et sans compromis à nos clients. De petite entreprise de livraison de beurre et d'œufs, nous sommes devenus le plus grand distributeur alimentaire privé en Amérique du Nord. Nous y sommes parvenus en maintenant la même approche depuis 124 ans, laquelle consiste à être passionnément engagés envers nos clients. Nous desservons aujourd'hui des services alimentaires des régions du Midwest, du Nord-Est, du Sud-Est et du Sud-Ouest des États-Unis ainsi que du Canada d'un océan à l'autre. Nous faisons affaire avec des entreprises de plusieurs secteurs : santé, éducation, restaurants indépendants, chaînes de restaurants, événements. Nous aidons nos clients à créer des expériences que les gens choisiront, apprécieront et dont ils se souviendront.

Contacts : [email protected] ou [email protected]

